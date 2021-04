Barreiros y Foz consideran que la estabilización de Altar no debe ejecutarse en este momento

Los concellos de Barreiros y Foz hicieron pública este jueves su postura común y contraria a que se ejecute en este momento el proyecto de estabilización de la playa de Altar que tiene previsto ejecutar el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que desde su publicación ha generado una fuerte oposición vecinal. De hecho está activa una recogida de firmas a través de change.org, que este jueves ya rozaba las 4.000. Hasta el jueves mismo ninguna de las dos administraciones locales se había pronunciado sobre el proyecto y lo hicieron al mismo tiempo en un claro gesto de lealtad institucional. Serán también los dos gobiernos los que se entrevisten con la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, para abordar esta situación y trasladarle la posibilidad de realizar nuevos estudios y la búsqueda de otras alternativas menos agresivas, aunque eso implique un resultado menos permanente que suponga actuar con cierta periodicidad.

En este sentido, la alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida, indicó que en las conversaciones que mantuvieron en los últimos días, tanto desde la Dirección General de Costas como desde la Subdelegación del Gobierno mostraron "a total disposición de escoitar o sentir dos gobernos municipais, polo que analizadas as repercusións de todo tipo que podería ter seguir adiante coa solución presentada, acordouse solicitar á Subdelegación unha xuntanza na que tamén participe o goberno de Foz para trasladarlle a consideración de estudar a aplicación doutras alternativas, sendo conscientes de que a solución mellor valorada tecnicamente no seu conxunto é a presentada no proxecto sometido a exposición pública neste momento".

Desde el gobierno barreirense mantuvieron reuniones durante las últimas semanas con distintos actores, tanto técnicos como institucionales, con el objetivo de tener "unha composición de lugar da solución proposta e as consecuencias futuras das decisións que se adopten". "Do que se trata é de valorar o resultado final en ponderación coas actuacións a realizar, sendo conscientes de que calquera opción que se escolla ten consecuencias sobre o conxunto do estuario e, en particular, sobre o areal de Altar, incluída a opción de non levar a cabo ningunha actuación", explicó Ermida.

En términos similares se pronunció el primer teniente de alcalde y concejal de medio ambiente y mar de Foz, Francisco Fanego, que indicó que "aínda entendendo os graves problemas que padece a ría e a inminente necesidade de facer determinadas intervencións, defendo que se deben buscar alternativas que conleven o mínimo impacto ambiental e buscando unha opción segura que non prexudique máis á ría e ao seu ecosistema, despois de todo o que xa se lle leva feito".

CONSULTORA. Sobre este asunto se pronunció el alcalde focense, Fran Cajoto, que reiteró que la solución de construir un espigón "non nos parece axeitada para un contorno de tanto valor paisaxístico e medioambiental como a propia praia de Altar e a ría de Foz". Después de mantener varias reuniones con instituciones y asociaciones, el Concello decidió contratar a una consultora especializada en ingeniería marítima para estudiar el proyecto y ver las posibles alegaciones que se pueden presentar.

A RIBEIRA. También el jueves se pronunció la asociación focense A Ribeira, tras reunirse con el Concello, mostrando su rechazo al proyecto "se non garante cumprir ningún dos obxectivos para os que se proxecta e por riba pode ter un impacto totalmente descoñecido na ría". El colectivo defiende la necesidad de conservar el entorno.