Barreiros estrenará en San Cosme una pista multideportiva para los niños

El municipio de Barreiros sigue ampliando la oferta de servicios en San Cosme, ahora con la creación de una pista multideporte, con porterías y canastas, pensada especialmente para los niños. Un proyecto al que ya dio el visto bueno la junta de gobierno local, y que se llevará a cabo gracias al apoyo de la Secretaría Xeral para o Deporte, que aportará 20.000 de los cerca de 30.000 euros en los que está presupuestada la obra; el resto, será de fondos propios del Concello según se recoge en el convenio de colaboración.

Con esta actuación se persigue el objetivo de "dotar a San Cosme dunha zona urbana con servizos para todas as idades e, especialmente, para as nenas e nenos dunha idade na que xa non fan uso do parque infantil, pero precisan os seus espazos de ocio", asevera la alcaldesa, Ana Ermida, quien adelantó que la pista contará con un cierre perimetral para una mayor seguridad de sus usuarios, que tendrán así una nueva zona de esparcimiento al aire libre.

La instalación se ubicará junto al colegio y vendrá a sumarse a otras instalaciones en el centro de San Cosme, unas actuaciones con las que se busca "facer do núcleo urbano de San Cosme un espazo no que as persoas dispoñan de servizos e de zonas para facerlles a vida máis cómoda aos veciños", recalca la regidora local.

El "ambicioso" proyecto de mejora en el centro de San Cosme incluye la humanización de la calle donde se ubica el centro social, la rehabilitación de las antiguas escuelas y la reforma del teleclub, en cuya parte posterior se prevé ubicar también una pista de skate. Recientemente, se ha instalado una zona de compostaje comunitario.

Ana Ermida valora la colaboración entre las diversas administraciones, lo que permite "levar a cabo obras e dotar de servizos que a administración local en solitario non podería afrontar", recuerda la alcaldesa, quien al convenio ahora con la Xunta para acometer la nueva pista suma el apoyo de la delegación de medio rural de la Diputación, con 175.000 euros, para el abastecimiento en Remior, que actualmente está en fase de licitación.