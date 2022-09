Barreiros elude restricciones de agua en verano por primera vez en años

La sequía que azotó a toda Galicia durante todo el verano no consiguió cebarse con uno de los municipios que solían tener problemas de abastecimiento de agua durante la época estival como es Barreiros.

Por primera vez en muchos años el municipio consiguió dejar atrás los meses de julio y agosto, cuando el consumo se dispara debido al importantísimo incremento de la población y del volumen que precisa la hostelería, sin que el Concello tuviese que realizar ninguna prohibición.

Sí se hicieron recomendaciones de moderación en el consumo, pero no prohibiciones como venía siendo habitual, por ejemplo, con el riego.

La explicación a esta curiosa situación la sitúa la alcaldesa, la nacionalista Ana Ermida, en las inversiones que realizaron durante los últimos tres años en la red de abastecimiento de agua.

Dice que gracias a esas obras se fueron corrigieron "numerosas problemáticas existentes desde hai moitos anos e que afectaban dun xeito moi importante á subministración" y que impedían que se aprovechase la totalidad del agua de la que disponían.

Esas inversiones las cuantifica Ermida en medio millón de euros que fueron a parar a puntos concretos que generaban muchos problemas y pérdidas de agua importantes "que afectaban notablemente ao servizo que se ofrecía desde o Concello".

Por eso la alcaldesa destaca que "pese á complicada situación hidrolóxica a nivel xeral que supuxo o estado de prealerta de seca desde o mes de febreiro, en Barreiros non existiron incidencias importantes na subministración e por primeira vez en anos, as recomendacións quedaron só niso, en recomendacións, e non houbo que establecer prohibicións".

PRUDENCIA. Con todo, desde el gobierno municipal no cantan victoria todavía porque pese a que el consumo de agua a partir de ahora será muy inferior al que se pudo registrar en los dos meses anteriores, saben que la temporada de lluvias todavía no va a llegar y por lo tanto aún se pueden encontrar con problemas en las próximas semanas o meses.

La concejala de Abastecemento de Auga, Montse Porteiro, se mostró satisfecha del resultado de las gestiones realizadas en este campo pero recordó que "a situación climática é complexa e a declaración de seca segue vixente; polo que podemos ter un outono complicado en canto ao nivel de auga nos acuíferos".

En todo caso, reseñó la importancia de haber realizado una serie de trabajos en la red de abastecimiento. Porteiro añade que se trata de obras que "moitas veces non se perciben desde a veciñanza, como a renovación de tubaxes ou a posta en marcha de protocolos de funcionamento que permiten que a auga potable que chega aos fogares non só estea garantida, senón que mellorase notablemente a súa calidade".

SIN TURBIDEZ. En referencia a ese último punto al que se refiere Porteiro, apunta que uno de los problemas que se fueron solucionando fueron los numerosos episodios de turbidez en el agua de la traída que, recuerda, eran muy habituales durante todos los veranos en Barreiros.

La edil admite que es cierto que en ocasiones eso sigue sucediendo y explica que se debe a que es una consecuencia de tener una captación natural de un río "pero a realidade é que foron reducíndose ao mínimo e só se dan en momentos moi concretos".

QUEJAS. Las restricciones que se iban haciendo en años anteriores eran casi siempre de consumo no vinculado al básico del servicio directo para las personas, sino de mantenimiento de jardines, riego o piscinas.

En estos casos, el gobierno local entendió que una parte importante del problema derivaba del agua que se perdía en averías que se podían solucionar y la alcaldesa indicó que con una buena gestión de esa situación podía conseguirse minimizar el problema, algo que finalmente consiguió, al menos durante estos últimos meses.

Mejoras: varios trabajos en A Áspera y Vilar

Las últimas obras en mejora de abastecimiento de agua que se están ejecutando en Barreiros afectan a los núcleos de A Áspera y Vilar. Los trabajos, que se van a llevar a cabo durante las próximas semanas, supondrán la renovación de la canalización desde San Cosme hasta el cruce de enganche con la red de suministro a dichos barrios. También se construirán las arquetas de conexión precisas para garantizar el abastecimiento.



Presupuesto



Estas obras fueron adjudicadas con un presupuesto de algo más de 65.000 euros a la empresa José Saa y están financiadas en un 95% por el área de Medio Rural de la Diputación de Lugo que dirige Mónica Freire. La edil Montse Porteiro dice que se esperó a hacer la obra al final del verano precisamente para que no afectase al suministro en una época de gran demanda.