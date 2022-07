Barreiros crea una web turística que destaca su oferta natural y ambiental

El Concello de Barreiros acaba de abrir una nueva ventana digital a través de la cual poder asomarse a todo lo que puede ofrecer el municipio. Se trata de una nueva página web dedicada al turismo que se puede visitar en el dominio barreirosturismo.gal. En ella se ofrece un planteamiento diferente de las posibilidades y la oferta turística del municipio porque se busca mostrar desde los espacios naturales con sus valores ambientales e incluso geológicos, pero también el variado patrimonio cultural sin dejar de lado las playas o también las experiencias de ocio y los servicios que se pueden encontrar los visitantes en Barreiros.

La alcaldesa, la nacionalista Ana Ermida, indicó que bajo su punto de vista un aspecto destacable son los apartados dedicados a la oferta de alojamientos, restaurantes, bares o cafeterías. Explica que "a través das correspondentes pestanas, os usuarios poden consultar non só os seus datos de contacto, senon tamén facerse unha idea dos seus servizos e instalacións ademais de poder acceder directamente ás súas páxinas web e localizalos nun mapa interactivo".

Otra novedad es que se estructura en tres idiomas: gallego, español e inglés, aunque de momento solo está en gallego y español. La versión inglesa se añadirá en fechas próximas.

Ermida recuerda que el planteamiento de la web se basó en tres ejes principales como la mejora de la imagen turística de Barreiros a través de una presentación "visualmente atractiva, así como da incorporación de imaxes de calidade e da disposición da información enfocada en facer de Barreiros un lugar que apetece visitar".

También se buscó "a desestacionalización da demanda presentando un Barreiros con potencial para ser visitado durante todo o ano e cunha oferta aloxativa, gastronómica e de actividades de turismo activo de calidade e que aposta pola mellora continua".

El otro punto importante en el que quisieron apoyarse fue "a desfocalización dos fluxos turísticos concentrados no litoral mediante a posta en valor do resto do patrimonio cultural e natural así como dos valores paisaxísticos".

SANTO ESTEVO. La asociación Camiños e Camiñantes de Barreiros organiza este sábado una romería en Santo Estevo do Ermo. A la una hay misa con el coro Airiños do Mar y sesión vermú con el dúo En Clave de Ti y degustación gratuita de empanada y sardinas. A continuación, habrá comida popular y por la tarde juegos de tute y populares. A partir de las nueve habrá cena, y desde las diez, una actuación del mago Rafa y una verbena.