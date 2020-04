El concello de Barreiros se busca su propio espacio como destino turístico

La revista Grandes Espacios es un referente importante para todos aquellos que buscan nuevos lugares por descubrir pero que estén alejados del modelo turístico de sol y playa. En su número de abril el concello de Barreiros aparece en un reportaje destacado y lo hace por primera vez en un ámbito público de masas poniendo el foco en entornos que no son sus conocidos arenales.

Lugares como Santo Estevo do Ermo, El Camiño Norte o el Camiño do Mar son algunos en los que posa su mirada esta revista que mira mucho las rutas de senderismo. Es algo que buscó adrede la alcaldesa del municipio, Ana Ermida, convencida de que "as praias están aí e son marabillosas. Non hai dúbida sobre iso, pero temos moitas outras cousas que ofrecer e neste caso e outros nos que imos traballar, buscaremos atraer a Barreiros outro tipo de turismo distinto que se nos pode adaptar ben, coma o de escapada, o familiar, o de grupos pequenos".

Además llama la atención sobre otra cuestión importante, que es la de pensar "nas nosas infraestruturas, que non se prestan a acoller visitas masivas de centos de persoas, porque non temos hoteis desas características".

Esta aparición en Grandes Espacios viene directamente del trabajo realizada por Ana Ermida en Fitur, a donde acudió tanto ella como otros representantes municipales y de la Asociación de Hostelería. Allí ya apostaron por contactos de este tipo. Cuando presentaron su oferta "xa evaluamos moi positivamente a receptividade da editorial e das persoas que nos atenderon e, tras manter o contacto, o número do mes de abril alberga unha reportaxe centrada nas rutas que se poden disfrutar no noso concello",

La idea es que la gente continúe utilizando las playas porque en el Concello saben que siguen siendo un imán importantísimo del que es imposible prescindir "e por iso tamén nos esforzaremos en telas sempre no millor estado posible e en seguir traballando con elas". Pero al mismo tiempo Ermida destaca que es necesario ir avanzando en otra apuesta turística "porque ademais é un turismo de cercanía que vale para todas as épocas do ano, non só para o verán, porque tamén é problemático que se nos vexa así, como un lugar ó que ir só no verán. Temos que poñer a Barreiros no circuito de turismo de fins de semana, de rutas de natureza. Hai un abano amplo nese eido no que imos traballar no que estou convencida de que Barreiros se pode facer un oco porque temos oferta dabondo para facelo".

Además reflexiona también sobre la utilidad de la asistencia a Fitur "porque se se realiza de xeito programado e con obxectivos e traballo organizado pode dar froitos". Y aunque sabe que esos frutos no se verán mañana "si que hai que empezar a traballar xa".