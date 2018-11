Adega: "La secretaria no ocultó información ni al alcalde ni a concejales"

La abogada Montserrat Calvo, que ejerce la acusación particular en nombre de Adega en el juicio que se está celebrando por la supuesta concesión irregular de licencia para construir 3.500 viviendas en el municipio de Barreiros, afirmó este jueves que la "estrategia" de la defensa pasa por "culpar a la secretaria", cuando "quedó claro que ella en ningún momento ocultó información ni al alcalde ni a los concejales".

La letrada hacía estas declaraciones a EFE ante de entrar en la penúltima jornada de un juicio en el que el ministerio fiscal pide dos años de cárcel y 10 meses de inhabilitación para el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, una vista oral que terminará el próximo miércoles con la lectura de las conclusiones de la defensa y la acusación.

"Lo que ha quedado claro es que malla urbana no había ni hay en Barreiros. Alrededor de esas construcciones sigue habiendo lo que había, viviendas unifamiliares, de aldea. Las infraestructuras están ejecutadas en el frente de las parcelas, pero no hay aceras" ni otro tipo de servicios en el interior de las mismas, "absolutamente nada", dijo la letrada.

Montserrat Calvo considera que las declaraciones por parte de los responsables de la Axencia pola Protección da Legalidade Urbanística (APLU) fueron "contundentes" en ese sentido.

En cuanto a la declaración de la secretaria municipal, a quien el regidor local, Alfonso Fuente, culpó de la situación durante su comparecencia en la vista oral, la letrada opina que quedó claro que ella "en ningún momento le ocultó información ni al alcalde ni a los concejales".

"Algunos informes era desfavorables, directamente. En otros, lo que ella hacía era señalar las deficiencias que había en los proyectos técnicos básicos y dar cuenta de que, mientras no se subsanasen esas deficiencias, no cabía otorgar licencia".

"Es cierto que en algunos no pone expresamente la palabra desfavorable, pero el sentido del informe está claro", dijo la abogada de la acusación particular, y es "que mientras esas deficiencias existiesen, no podía haber licencia, porque tenían que ser subsanadas con carácter previo" a la concesión del permiso.

Según la abogada, las licencias eran aprobadas igual e incluso hay expedientes "sin informe de secretaría", porque le entregaban la información "el mismo día" en el que iba a someterse a aprobación del permiso.

"La lucha de las defensas es contra ella. Su estrategia es culpar a la secretaria, primero de la no emisión de los informes y de engañar a los miembros de la junta de gobierno, diciéndoles que podía votar a favor, que no les iba a pasar nada, pero esa es la palabra de unos contra otros", zanjó.

Aunque ni el alcalde de Barreiros ni su abogado quisieron hacer declaraciones a los medios, fuentes próximas a la defensa insistían este jueves en el argumento de que secretaria municipal recurría a la "ambigüedad" para no asumir sus responsabilidades, cuando lo que tendría que haber hecho es informar favorable o desfavorablemente a la concesión de licencias para que los miembros del gobierno local supiesen a que atenerse

CONSTRUCTORS. Dos constructores que prestaron declaración aseguraron que sus promociones en ese ayuntamiento siempre contaron con los "servicios" necesarios.

Uno de ellos aseguró que su empresa construyó al menos diez promociones de viviendas en algo más de veinte años en Barreiros y en ese tiempo "nunca tuvo problemas con los servicios".