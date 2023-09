La barreirense Pepi García y sus baños de septiembre desde comienzos de siglo

Los baños de septiembre es una tradición muy extendida en el Norte de España y que tiene una buena acogida en A Mariña lucense. Con mal tiempo o el agua fría, en los arenales de la Costa de Lugo encuentran acogida aquellos que siguen esta tradición, como es el caso de la barreirense Pepi García.

"Me enteré de que existían en la playa hace más de veinte años", recuerda esta mujer, y que tiene una fecha marcada para asegurarse de los años. "Cuando fue lo del 11-S (2001) yo ya me bañaba en septiembre", explica.

Durante estas últimas dos décadas Pepi García nunca ha fallado, salvo en el año 2013, y por un acontecimiento muy feliz dentro de su familia. "Ese año me quedaron dos baños por hacer", cuenta. "Fue el año que nació mi hija, Alba, que lo hizo el 10 de septiembre, e ingresé el 9" recuerda. El resto de los años no falló, "ni con lluvia, ni con mal tiempo, con el agua a veces congelada... Siempre los hice", señala.

Depende de a qué persona le preguntes, para unos o para otros tienen unos beneficios estos baños de septiembre. "A mí, lo que me aportan los baños, y no está científicamente demostrado ni nada, o por lo menos para mí, es que me da beneficios tanto físicos como psicológicos", explica. "Te activa la circulación de la sangre, es bueno para el sistema nervioso, también para el sistema inmunológico y sirven para no tener catarros ni gripes", advierte. "Además, es una fuente de salud accesible a todo el mundo, natural y económica", señala.

Pero Pepi no es la única que lo hace en su casa. "Mi hija Alba también lo ha hecho algún año, mi marido también casi todos los años", señala, en una tradición que cada vez cree que cuenta con más adeptos. "No creo que se esté perdiendo", subraya. Depende de su jornada laboral y de su situación anual, puede ir a bañarse por la mañana o por la tarde, y casi siempre lo hace en A Rapadoira, la playa urbana de Foz. "Me gusta mucho bañarme en esta playa, con el grupo de gente que va a las rocas, que valora lo bueno los baños, que les gusta el mar y que disfrutan compartiendo el baño o mirando el mar; te acoge muy bien", dice la barreirense de San Miguel de Reinante.

Sobre el germen de esta tradición, Pepi ha escuchado varias versiones. "Tengo unos amigos que son de Guitiriz que decían que lo hacían los campesinos cuando terminaban las labores agrícolas en septiembre y empezaba la luna nueva", relata. "Otros dicen que tiene que ser con luna nueva y en días impares", comenta. "Mi teoría, y la que sigo, es que tienen que ser nueve baños, en días consecutivos, y si te saltas uno tienes que volver a empezar", comenta.

Este año, sobre todo durante los primeros días de septiembre, la climatología y la temperatura de agua ha acompañado para hacer los baños. "Este año no ha costado nada, hubo años con un tiempo malísimo, o cuando estaba embarazada de Alba, que bajaba a bañarme con mucha barriga", recuerda.

Y esta tradición no es algo que solo se dé en A Mariña, sino en todo el Norte de España. "Es algo de todo el Norte, y creo recordar que algún partido político en Barreiros reivindicaba que se reconociesen los baños de septiembre para hacer un reclamo turístico", señala.

Además de los beneficios que aportan los baños de septiembre, Pepi es de las que también se baña durante todo el año en A Rapadoira. "Cuando te bañas sales renovado", dice. "Si tienes un día muy pesado, con mucha carga de trabajo, te bañas y sales con más energía", advierte esta mujer, que tampoco suele perdonar el baño de fin de año.