La barreirense Guillermina Fraga celebró este miércoles sus 106 años de edad

La familia de Guillermina Fraga Iglesias se sorprende sobre todo de que no tome medicina alguna. No tendría mucho de particular de no ser porque Guillermina es una de las personas más longevas de la comarca, con 106 años de edad. Admiten que los últimos años le pesaron mucho más de lo habitual, pero que aún así ella sigue desarrollando una rutina muy marcada, aunque cada vez menos exigente.

Pero este miércoles no fue un día cualquiera. Fue el día de su cumpleaños y por eso tuvo visitas especiales. Incluso su propia nieta voló adrede desde Tenerife para festejar con ella más de un siglo de vida.

Cuando nació Guillermina, el rey de España era Alfonso XIII. De todo le tocó ver y vivir, en una época complicadísima en la que además tuvo que forjarse la vida en una vivienda sin grandes recursos económicos de los que tirar y en una familia con cinco hermanos, de los que ya solo queda ella. Hubo incluso un momento en el que temieron por la desaparición de Guillermina también, porque la tuberculosis se cebó en esa familia y se llevó por delante a sus hermanas. Parecía que no podría librarse, pero lo hizo.

Ahora, Guillermina se levanta "e, aínda que non é a de hai dous anos", dicen en su casa, baja y "come algo, pouco". Pero a cambio "bebe moito zume de froitas, que lle gusta moitísimo", incluso más de un litro al día.

Tras levantarse, baja poco a poco las escaleras y se sienta en un sofá de su casa del que se levanta para dar unos pequeños paseos, que ahora sí son más pequeños de lo que eran hasta hace relativamente poco tiempo, muchas veces alrededor de la mesa.

Su familia dice que acostumbra a rezar, pero sobre todo a cantar, que es lo que más le gusta, entonar las canciones de cuando era joven, que las tiene frescas en la memoria. "Ás veces decímoslle que vexa un pouco a tele, pero cansa enseguida porque non a oe ben e di que é moito barullo".

MÁS VISITAS

Durante la jornada tuvo más visitas, no solo las de su familia que aprovecharon para hacerle un regalo especial y una pequeña fiesta dentro de lo que puede. "Ela está ben e se a ves non lle botas eses anos, porque ten a pel estirada e ben coidada, pero claro, logo os anos non perdoan e van pasando e para ela xa son moitos os que se lle botan enriba".

Pese a todo "este ano tivo unha infección de urina e cremos que a levaba, pero aguantou moi ben", aseguran.