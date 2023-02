Los baristas de Foz usaron este año herramientas de última generación

El campeonato de baristas del IES Foz llegó este viernes a su fin después de unas jornadas en las que todos los participantes en las distintas categorías acabaron por dejar su impronta de calidad. Lo hicieron también a nivel de instrumental utilizado, pues el organizador del evento, Xosé Ríos, destacó que él mismo se quedó sorprendido de que "os baristas profesionais empregasen as últimas técnicas que existen no mercado". Y se refería "tanto á maquinaria, como á ferramenta e instrumentos que empregan, máis ben".

El evento fue, por lo tanto, también un escaparate en el que no solo se compitió y se aprendió, sino que también se pudo acceder al último instrumental disponible para una profesión que no para de crecer y que tiene en este campeonato que organiza anualmente el IES Foz un escaparate de una calidad que sigue evolucionando.

El propio Ríos destacaba que en esta edición "recuperamos por completo a normalidade despois dos anos de pandemia", algo que agradeció especialmente porque les permitió organizarlo todo como en la época precovid, sin ningún tipo de restricción más allá de las medidas de seguridad habituales y normales.

Premiados

La jornada de este viernes desveló los últimos premiados del campeonato que se celebra en el instituto focense y los ganadores del campeonato de baristas profesionales fueron Iago Lesta con el primer puesto, Sara Solanas de segunda e Ismene Moreno como tercera clasificada.

El podio del campeonato de cata de profesionales lo ocuparon Fernando Rojas en primer lugar, Patricio Navarro en segundo y Juan Rubiños como tercero.

Los seis ganadores de la sesión de este viernes. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Hubo un premio a mayores que se denomina "Espíritu baristas" y que se concede a alguien que destaca por alguna circunstancia en cada edición. Este año recayó en Aurelio Coronado de OTC Group Monín. Se trata de una de las empresas patrocinadoras del evento y, de hecho, el ganador del certamen de escuelas de hostelería, Pablo López, podrá acudir a un torneo que su propia firma organiza en París.

Mejorías

Xosé Ríos reseñó que conforme van pasando las ediciones de este evento va notando cómo se van produciendo mejoras importantes "no alumnado dos centros que participan, pero tamén nos profesionais" y ello deriva en que a su juicio "cada vez, cada ano que pasa, os participantes teñen que facelo millor porque se ve claramente como se vai facendo máis e máis complicado conseguir esa vitoria".

Eso se nota en que luego se refleja en el nivel que adquieren a la hora de desempeñar su trabajo y por eso las expectativas laborales que tienen los participantes "son moi boas". Ríos dice que en esta edición "había moitísimos xuíces que saíron precisamente destes campionatos, algo que antes non existía e polo tanto non pasaba".

Pero cree que en realidad lo que sucede es que a raíz de campeonatos como este que organiza el IES Foz "xurdíu esta figura do barista que ao final non é máis que unha persoa que axuda nos locais a mellorar calidade do propio produto que eles mesmos xa están a vender".

Esto, recuerda, es algo que cuando empezó a darse chocaba "porque ao mellor chegaba a un local consolidado un rapaz de 22 ou 23 anos que lles empezaba a dicir como tiñan que limpar a máquina, a tratar o café, a non queimar o leite... E iso ao principio custáballes de asumir porque levaba implícito que en todos os anos anteriores estiveran traballando cun método que se podía mellorar, e desde logo cambiar o método de traballo de tantos anos, custa. Pero iso está superado e recoñécese moito aos baristas".