Barcia cree que Irmandiños trata de tapar los vertidos al río Grande

El alcalde de Ribadeo, el nacionalista Fernando Suárez Barcia, considera "poco creíbles" y un ejercicio de irresponsabilidad las explicaciones de los responsables de Irmandiños (ahora Clun) sobre los vertidos que la semana pasada afectaron a la traída de agua de Ribadeo procedentes del río Grande. Según el regidor, la compañía trata de "botar balóns fóra" ante unos hechos "peliagudos" como son "uns verquidos de lixiviados que repercuten en auga de consumo humano".

El regidor califica de "puerís" las argumentaciones de los responsables del Centro de Alimentación Vacuno Irmandiños (Cavi) "cando suxiren que temos que captar auga noutro lugar, co que eles terían patente de corso para contaminar o río". Les recuerda que Ribadeo "ten esa captación de auga dende os anos 50, cando a carga de explotacións gandeiras nesa zona era moito máis elevada, e nunca houbo este problema ata que empezou a funcionar esa instalación, ubicada xa no concello de Barreiros".

Fernando Suárez apunta también "para que quede claro, que esto son feitos: e ademais levamos advertindo da contaminación da auga hai tempo. A Xunta xa sancionou por iso á cooperativa varias veces e levámolo á Xustiza onde teñen aberta unha causa xudicial, así que non é algo menor, e non sei como poden culpar ao Concello, cando nin somos responsables do que outros tiren ó río, e as instalacións nin sequera están en Ribadeo, senón que están no concello de Barreiros".

Ante esta situación, el responsable municipal ribadense exige a los responsables de Clun y concretamente a los de ese centro de su competencia ubicado en Vilamartín "que produzan sen o risco de contaminar a dez mil persoas".

Recuerda que desde el Ayuntamiento de Ribadeo "non queremos ter liortas con ninguén, só queremos o noso lexítimo dereito legal e medioambiental adispoñer de auga de calidade como viñemos tendo nos últimos 55 dos 60 anos de existencia desa captación no río Grande que abastece ao embalse de Lexoso".

PARTIDO POPULAR. Fernando Suárez se refirió también a unas declaraciones del candidato a la alcaldía del PP, Daniel Vega, en las que le culpaba de lo que estaba sucediendo. Barcia le calificó de "novo paracaidista da política" que lo único que hace es "lavar a cara á Xunta" porque dice que el Gobierno gallego "agora ponse de perfil. Non intervén coa excusa de que o río é responsabilidade da Confederación, pero eles teñen que cumprir normativas de Sanidade, que non están nin controlando". Y a Vega le invita a que se dirija al alcalde de Barreiros "onde se atopa a orixe do problema".