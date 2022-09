Un bar de Covas denuncia un "hurto mágico" en un pago de 2 cafés con un billete de 100 euros

Otro negocio de Viveiro fue presuntamente objeto de un "hurto mágico" este viernes, después de que se registrasen episodios similares en agosto en un bar de Celeiro y en julio en una tienda de vinos de Covas. En este caso la víctima fue una camarera del Temple Cocktail Bar de esta misma localidad, a la que los supuestos cacos -una pareja de mediana edad- confundieron en el cambio de un billete de 100 euros con el que abonaron el pago de dos cafés y se llevaron 97,20 euros.

"Pediron dous cafés e pagaron cun billete grande, de 100 euros. A camareira deulles a volta e cando xa a tiñan na man dixéronlle que lles dera os 100 euros porque tiñan moedas para pagar os cafés, que eran 2,80, co cal se quedaron cos cen euros máis cos 97,20 que lles dera antes pola volta", explica el propietario del local, Domingo González, quien pudo comprobar la artimaña en las cámaras de seguridad y asegura que los supuestos ladrones "fano de maneira rápida e intentan distraer falándolle do café para que non se estea pendente do que fan".

Estos hechos sucedieron este sábado hacia las cuatro de la tarde y los presuntos autores son "unha parella de sobre 40 anos". El hombre tenía el pelo corto y algo de barba y vestía una sudadera de capucha gris con bolsillos delante y pantalón corto, mientras que la mujer era morena con media melena, llevaba gafas y una camiseta negra Jordan.

El propietario del local avisó de inmediato a la Policía y también alertó a otros comerciantes a través de grupos de WhastApp "para evitar que lle pasase a ninguén máis".

En el caso del bar de Celeiro un hombre accedió al local e intentó timar a la propietaria al ofrecerle 500 euros en billetes de 5 para que se los cambiase por otros de más valor. Lo esperaba fuera un Audi gris. En cuanto a la tienda de Covas, se trataba al igual que ayer de una pareja de mediana edad que adquirió una botella de vino de bajo coste y entregó un billete de cien euros, para después liar a la trabajadora con distintas artimañas.