El bar Bella Galicia de Burela, ubicado en el número 9 de la calle Rosalía de Castro, volvió a llevar la suerte a uno de sus clientes, al vender por terminal un décimo del segundo premio del sorteo extraordinario de El Niño celebrado este sábado en Soria. El poseedor del número 18.442 se embolsará 75.000 euros.



Un dinero que aún no saben a quién le ha correspondido, aunque se supone que se trata de un cliente habitual, por lo que no se descarta que puedan ser incluso las agraciadas con el quinto premio de Navidad, adquirido también en el establecimiento y premiado con 6.000 euros. Sería una bonita carambola, que en la jornada de este sábado no fue posible confirmar porque las agraciadas se encontraban de viaje fuera de Burela por lo que no pudieron comprobar sus números adquiridos.



Ángeles Fernández Navarro, quien regenta junto a su marido Eliseo Fernández Otero, el establecimiento tenía la corazonada de que iban a repartir otro premio. Un pálpito al que se sumó la cantidad de décimos expedidos para el sorteo, muy superiores en número a los vendidos el pasado año. "El Niño es un sorteo en el que la gente juega mucho, más que en Navidad, porque hay más reintegros y más premios, pero este año mucho más", algo que achaca la mujer a que "la gente ha comprobado que es verdad que toca y que puede caer en cualquier sitio", dice entre risas recordando no solo su venta en el establecimiento sino también la lluvia de millones caída en Vilalba en el sorteo del pasado de 22 diciembre.



El agraciado puede ser cualquier cliente de los muchos que hacen sus apuestas en el local, que cuenta con un sistema de apuestas desde hace años, "desde el 73 o 74, fuimos de los primeros de Burela", cuentan Ángeles y Eliseo, que hacen memoria de los premios cosechados desde entonces: "Grandes han sido seis o siete, el más numeroso de 35 millones de pesetas de una quiniela de fútbol, como otra que dimos por importe de 18 millones también de pesetas" y otros premios menores, entre los que destaca uno de 35.000 euros de 2016 o los más recientes, del 22 de diciembre o el de ayer, de 75.000 euros.



El matrimonio se mostraba este sábado muy contento con haber dado otro premio y ya las bromas corrían entre los clientes nada más conocerse la noticia y eso que este sábado no abrían por la tarde para celebrar el día de Reyes con una comida familiar, que tuvo que retrasarse a la espera de la llegada de los responsables de la delegación provincial de Loterías y Apuestas del Estado.

Un contratiempo que ambos asumieron contentos por haber hecho feliz a un cliente fiel del Gabino, como en Burela se conoce al local, nombre heredado del padre de Eliseo que fue el que previamente regentó el bar, que antes de estar en Rosalía de Castro estuvo detrás del antiguo Cine Mon y con el nombre de Avenida. Era el año 1965 cuando abrió como uno de los primeros de Burela.