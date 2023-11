Vermú roqueiro en Burela: os Bar Ban Sónicos actúan este sábado na Xebra

A banda do Barbanza Os Bar Ban Sónicos actuará o vindeiro sábado 18 no centro social Xebra de Burela o vindeiro sábado.

O trío da Pobra do Caramiñal presentará na vila mariñá o seu terceiro álbum, Sede de ruína, lanzado o pasado mes de outubro. O grupo de garage e punk actuará a partir das 12:30 horas.

A banda está formada por Manel Casal, Amroth Lopes e Abel Cores. Os seus integrantes animan ao público a asistir ao recital, no que prometem enerxía e contundencia "con poucas concesións ao virtuosismo a ao onanismo instrumental", ironizan.

O centro social –situado na rúa Leandro Cucurni 9– abrirá as súas portas a partir das 11:30 horas. A entrada custará 4 euros para as persoas socias e 5 para as non socias.