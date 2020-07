Bañistas temen las consecuencias por la escasez de socorristas en Barreiros

Usuarios de las playas de Barreiros temen por las consecuencias de la escasez de socorristas, que no llegan para la vigilancia de los ocho kilómetros de litoral de un concello con playas de mar abierto y con peligrosas corrientes que provocan continuos rescates, como los que se produjeron en los últimos días en la playa de Remior, pero sobre todo en la de Lóngara. En esta última, "foron os socorristas da escolas de surf e algún bañista coñecedor da zona e das correntes os que sacaron á xente da auga", según aseguraron varios bañistas asiduos al arenal que quisieron hacer públicas sus quejas ante el temor de que algún día haya alguna desgracia.

Preocupada está también la alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida, quien recuerda que no se pudieron cubrir las doce plazas para salvamento que ofertaban para este verano. Una situación de la que no duda que detrás están las restrictivas condiciones de la Xunta "con cursos que só se piden en Galicia" y la merma de la duración de los contratos, "que son só de dous meses e moita xente opta por non vir", recuerda la regidora, quien suma que este año el proceso de contratación se hizo muy tarde.

En total, Barreiros cuenta este año con ocho socorristas, dos de ellos a jornada parcial, más un vigilante, una técnico sanitaria y un patrón para la lancha, que este verano está por contratar por las renuncias previas de quienes obtuvieron la plaza. El municipio llegó a contar con 32 socorristas en años pasados, un número imposible de alcanzar en los últimos veranos, por lo que se pide prudencia a los usuarios. "O vixiante que está en Lóngara estivo avisando na xente para que non se metese", recuerda Ermida.

SIMULACROS. Los arenales ribadense de As Catedrais y Os Castros-As Illas, acogieron el martes sendos simulacros de rescate, en los que en total participaron ocho socorristas y dos técnicos sanitarios y la zódiac de salvamento. "Son actuacións que facemos todos os anos para estar preparados para unha emerxencia e onte foi un día de moita oleaxe", aseveró el edil de medio ambiente, Jorge Díaz.