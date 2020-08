Unos bañistas devuelven al mar una cría de tiburón que varó en Barreiros

Los bañistas que el pasado viernes por la tarde se encontraban en la playa de Fontenla, en el municipio de Barreiros, devolvieron al mar una cría de tiburón que varó en el arenal, según indicó el responsable de varamientos de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (Cemma), Alfredo López, quien dudaba sobre la especie de que se trataba, aunque se decantaba por el melgacho o pintarroja -Scyliorhinus canicula- frente al alitán o gatilla -Scyliorhinus stellar-.

López cree que el animal pudo varar al encontrarse débil, pero tras su reintroducción en el medio marino no volvió a ser visto. Tenía unos 80 centímetros y presume que pudo ser objeto de una captura accidental con posterior liberación, aunque aparentemente no presentaba lesiones. "É raro que unha especie destas vare viva, pois non son como as quenllas", indica.