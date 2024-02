Las banderas dejan el balcón del Concello de Ribadeo

Las banderas oficiales que ondean en el balcón del Pazo de Ibáñez de Ribadeo, la casa consistorial, acabaron por provocar una erosión, un peligro de derrumbe, una polémica política y una decisión técnica que está por ver cómo será acogida. El método en el que dichas banderas se encontraban colocadas en la balconada hizo que con el paso de los años acabasen por provocar un desgaste que amenazaba la estabilidad de la propia balconada. Tras barajar varias opciones para solucionar esta situación, el alcalde de Ribadeo, Dani Vega, anunció que ya adoptó una decisión y dichas banderas saldrán de la casa consistorial y se colocarán en la plaza Pancho Maseda, un espacio abierto pero anexo al propio consistorio.

Vega indicó que "os mástiles das bandeiras estaban facéndolle dano ó forxado do balcón porque iban perforándoo pouco a pouco co paso dos anos". Explica que no es algo que pase solo en Ribadeo "senón que é algo que vén pasando en todos os sitios antigos nos que se fixo este tipo de colocación das bandeiras" y critica que "ata o de agora esto non se tivese en conta en Ribadeo e se deixase correr completamente, o que nos obriga a nós a intervir de urxencia, como vemos que nos vén pasando a miúdo nestes oito meses que levamos no goberno".

Explica que se encargó una base de granito para que se solucionase esta situación de forma temporal, que fue lo que generó varias quejas de tipo político por parte del Bloque Nacionalista Galego, pero él aclara que fue algo "puntual" a la espera de una solución definitiva que es la que ahora anunció. Además, censuró las críticas del grupo nacionalista apelando a la intervención de Patrimonio porque el regidor indicó que sa trataba solo de algo provisional y que "é Patrimonio quen nos di que se poñan as bandeiras na praza Pancho Maseda, e aquí respectamos as indicacións e as resolucións que fai Patrimonio".

Críticas al BNG

Y aprovechó para criticar que "iso era algo que non facía anteriormente e que tivo como consecuencia que hai lugares no concello nos que chove por dentro, había un abandono total da escalinata e doutras zonas que agora teremos que ir corrixindo nós". El consistorio ribadense está en el Pazo de Ibáñez, que fuera vivienda de Ibáñez, el Marqués de Sargadelos, y uno de los edificios más emblemáticos de la villa.