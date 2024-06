Banderas azules en Ribadeo y Foz

Las playas de Ribadeo y Foz que fueron distinguidas con bandera azul ya están en posesión de las mismas, así como el puerto deportivo de Ribadeo, que también consiguió dicho galardón. Este sábado hicieron entrega de todas ellas el responsable de Adeac, el organismo que las gestiona, José Palacios, y el delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias. Lo hicieron a los alcaldes de ambos municipios, el focense Fran Cajoto y el ribadense Dani Vega.

En el caso focense se concedieron banderas azules a A Rapadoira, Areoura, Polas, Llas y Peizás, en tanto que en el ribadense se dieron a As Catedrais y una conjunta para Os Castros y As Illas, además de la del puerto deportivo.

Arias subrayó la repercusión de este distintivo que, aseguró, hace ver a sus usuarios que disponen de una serie de garantías de calidad y sirven como estímulo además para seguir “mellorando a costa” y apostando por un turismo cuidadoso con el entorno.

En Ribadeo, Dani Vega aprovechó para reunir al personal de socorrismo y vigilancia que consta de un jefe de grupo, quince socorristas y tres técnicos sanitarios. Su periodo de servicio finalizará el 8 de septiembre. Esa dotación de personal está diseñada para dar servicio a las playas de As Catedrais, Os Castros, As Illas, Esteiro y Os Bloques. El regidor ribadense recordó que en los últimos años no se había conseguido contratar a trabajadores suficientes “chegando a cubrir só as praias galardoadas con Bandeira Azul e Q de Calidade Turística".

Conservar las banderas no es fácil

A partir de ahora llega una época en la que está por confirmar que los concellos puedan mantener todas las banderas azules dado que Adeac realiza inspecciones para confirmar que las playas cuentan con todos los requisitos necesarios para lucir dichas enseñas de calidad.

En los últimos años los problemas para encontrar socorristas, algunos de tipo medioambiental o incluso problemas endógenos de las propias playas hicieron que algunas banderas se tuvieran que retirar, tanto en estos concellos como en otros de la comarca.