Nueve bandas cierran el cartel del Resurrection Fest

La organización del Resurrection Fest Estrella Galicia de este año anunció la incorporación de nueve bandas más al cartel con el que van a contar este año y que se suman a los grupos ya conocidos desde hace tiempo. Se trata de los grupos Paleface Swiss, The Vintage Caravan, Viva Belgrado, Floya, Catalina Grande Piñón Pequeño, Ashes In The Ocean, Deriva, The Descent y Her Anxiety.

Tras el anuncio de estas incorporaciones, desde la organización indican que a día de hoy ya solo restan dos cosas por conocer en referencia al cartel completo de la próxima edición, que serán el artista del Secret Show y el set de cierre del sábado.

Un cartel de lujo

El Resurrection Fest Estrella Galicia, que cuenta con la colaboración de Concello de Viveiro, Diputación y Xunta, redondea de este modo un cartel que cuenta con figuras de auténtico lujo como pueden ser algunos históricos como Alice Cooper, Bruce Dickinson, The Offspring, Megadeath o Bad Omens, además de otras formaciones con un enorme tirón entre las que se encuentran los veteranísimos Accept, los no tan veteranos Ihsahn, Bob Vylan, Drug Church o los exitosos Biohazard.

Tendrán también apuestas como Lehendakaris Muertos, La Excavadora, o Bang Contest, entre otros muchos que conforman un cartel que de nuevo rebosa calidad.