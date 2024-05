La Banda de Música de Viveiro cesa su actividad

Una representación de la banda de música O Landro de Viveiro comunicó este lunes al concejal Jesús Fernández que la formación interrumpe su actividad hasta que cobre las ayudas municipales pendientes. Desde la directiva indican que suspenden los ensayos y actuaciones en el concello vivariense "para no seguir endeudándose". El presidente, Roque Fraga, explicó que tienen sin percibir las ayudas de 2023 y 2024, por lo que no tocarán en el Corpus ni en otros eventos. En Semana Santa lo hicieron al firmar un contrato menor por más de 14.000 euros, lo que les permitió pagar a los profesores el importe pendiente de 2023.

La formación realizará actuaciones fuera del municipio, con los gastos a cargo de las entidades o comisiones que les contraten, pero "en Viveiro dejamos de ensayar al no poder pagarle al profesorado y al director. En el momento en que se subsane lo pendiente se retomará la actividad. Tenemos la promesa de que se solucionará pronto, pero hay que esperar".

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, explica que la banda "está en la misma situación que todas las asociaciones culturales y deportivas del concello, porque al no aprobarse los presupuestos no salieron adelante las ayudas y estamos negociando para solucionarlo. En cuanto aprobemos los presupuestos se les resarcirá lo de los dos años. A la banda, por otro mecanismo legal, se le pudieron adelantar de esos 25.000 euros de 2023, 14.000 por la Semana Santa, ya que hacen actuaciones independientes". "Hicimos el esfuerzo y lógicamente se pagará el resto cuando se aprueben los presupuestos", dijo "agradecerles su trabajo y decir que desde Concello estamos haciendo todo lo posible para que puedan cobrar". Asegura que entienden "la situación y esperemos que sea temporal".

El concejal Jesús Fernández fue el encargado de explicarles lo que se pretende hacer y espera que "cuando se regularice la situación, la banda retome la actividad. El Concello tiene que entonar el mea culpa por no avisarles de que en 2023 no les podríamos pagar, pero no se avisó porque se estuvo intentando arreglar la situación. Por eso llevamos el presupuesto al pleno el 28 de diciembre" del pasado año.