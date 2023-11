La banda municipal de Foz celebra 30 años con un concierto muy especial

La banda municipal de música de Foz cumple treinta años. Se creó en 1993 y este sábado celebran este particular cumpleaños con un evento donde habrá un concierto muy atípico (que es gratuito), cena y más música coincidiendo con la celebración de Santa Cilla, la patrona de los músicos.

El evento se celebra en la sala Bahía a partir de las 20.00 horas. El plato fuerte será el concierto de la banda focense, que será una actuación diferente a las habituales del grupo. "Non iamos facer o típico concerto, que xa facemos moitos dese perfil; queriamos facer algo distinto, e o que o fai especial é que será bailable", explica Pablo Peláez, el director de la banda. Tocarán canciones conocidas por todos, desde temas rockeros hasta cumbias, coplas, pasodobles, jotas muiñeiras...

Dentro de la actuación de la banda de música tendrán especial resonancia las voces de Felipe Sánchez y Margarita Gutiérrez. Felipe es el director de la escuela de música de la localidad mariñana "e canta moito con nós", dice Peláez. En cuanto a Gutiérrez, "é unha voz peculiar, moi aguda, moi bonita", que cantará alguna copla y temas en inglés.

También tendrán alguna actuación conjunta ambos músicos, quienes son una referencia en la comarca mariñana.

Actuación de A Subela

Y dentro de la actuación también aparece el nombre propio de A Subela, que es una asociación de baile tradicional con mucha presencia en el Concello de Foz. "Eles bailarán dúas pezas, unha muiñeira e unha xota", subraya el máximo responsable de la banda de Foz.

Será una actuación muy especial porque contará con muchos de los que formaron parte de la banda municipal que ya no están. "Incluso xente que empezou no ano 1993, membros honoríficos, que aínda que xa no estean seguen tendo esa ilusión pola música", concluye Peláez.

Cena y más música para rematar

La actuación de la banda municipal de Foz, que es gratuita, será el eje central del evento, pero no el único. Tras el concierto, habrá una cena servida por el cátering Chao dos Navais, que tendrá un coste de 30 euros para los adultos y 15 para los niños y cuyos tíckets están a la venta en la casa da cultura y en la escuela de música. Hasta el momento hay vendidos 140. Una comida que tendrá como menú sopa de pescado, carrilleras al vino tinto con patatas fritas y postre, además de vino, agua, refrescos, café y chupitos incluidos.

Al término de la cena, dos grupos musicales amenizarán el resto de la celebración del aniversario. Se trata de Toxo Guayaba, que es un grupo de música tradicional cubana formado por cuatro miembros, dos de los cuales son Pablo Peláez y Felipe Sánchez, y que cantan a cuatro voces. Y también estará el grupo Eventec para amenizar la jornada hasta bien entrada la madrugada.

Entre los colaboradores de este evento está el Concello de Foz, Instalaciones Bahía Park y la cervecería Augas Santas.