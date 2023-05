La banda del conservatorio de Viveiro ofreció un concierto como broche del curso

La banda del conservatorio de Viveiro ofreció en la tarde de este martes un concierto como fin de curso en uno de los laterales del edificio del centro musical vivariense. La formación, que dirige Delio Represas, sacó la música a la calle de manera espontánea para mostrar las obras preparadas durante este curso que termina.

Los estudiantes y componentes de la banda lograron concitar la atención de un buen número de personas, que pudieron escuchar sus evoluciones en el exterior del conservatorio vivariense. Su maestría sorprendió.

Los integrantes de la banda interpretaron Can’t help falling un love de George David, Contrasto Grosso de Jacob de Jaan, Shalom de Philip Sparke, Remembre me de Kristen Anderson y Aria for Alto Sax de Lorenzo Pusceddu.