Un banco deberá abonar 7.500 euros a un cliente estafado mediante phishing

Una entidad bancaria tendrá que devolver a un cliente el importe que perdió tras ser víctima de phishing al considerar el Juzgado de Instrucción número 2 de Viveiro que el banco incumplía el contrato por fallos en el sistema de seguridad que propiciaron la comisión del delito.

El juzgado reconoce el derecho del cliente a recuperar 7.500 euros, más los costes del procedimiento, en el que le representó Xoán Antón Pérez-Lema Avogados e Consultores, despacho que reclamó al apreciar un caso de “responsabilidad cuase objetiva”, debido a que era el banco el responsable de tener un sistema de seguridad que protegiese a sus clientes ante esta modalidad de estafa.

El phishing es un delito telemático en auge, que supone la suplantación por parte de terceros de la identidad online de la entidad financiera para conseguir las claves de acceso de sus clientes, con las que logra operar sobre sus cuentas.

En este caso, la persona física recibió en su teléfono móvil un SMS de los estafadores haciéndose pasar por el banco y alertándole de un intento de transferencia. Le enviaron un enlace para cancelar la inexistente operación sospechosa. El SMS llegó al teléfono del cliente en el mismo hilo de mensajes de la entidad bancaria, por lo que era imposible distinguir que se trataba de una estafa.

Todo el proceso se hizo por los procedimientos normales para operaciones bancarias con contraseña, suplantando al banco y permitiendo que el cliente fuese víctima del delito, indican los letrados.

La sentencia señala que el banco no logró demostrar que su sistema de banca electrónica garantizase la seguridad de los ahorros de la persona demandante. Desde Xoán Antón Pérez-Lema recalcan que “se non concorre unha neglixencia grave do usuario, como non aconteceu neste caso, a responsabilidade recae sobre o banco como teórico responsable da seguridade das contas bancarias”.