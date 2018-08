El delegado territorial de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, ha lamentado este lunes que "la Xunta no tiene una solución para Sargadelos", en referencia al despido de 49 trabajadores que la empresa tiene en su planta de Cervo, anunciado el pasado viernes.



Balseiro ha señalado que "para el gobierno de Galicia cualquier noticia que relacione a una empresa de la Comunidad con situaciones de despidos o incluso de cese de actividad es una gran preocupación".



En el caso concreto de la empresa ceramista, según ha indicado el delegado territorial, se une a todo ello "un significado especial para Galicia, porque Sargadelos es mucho más que fabricar loza".



"Fuera de nuestras fronteras conocen mucho más el nombre de Sargadelos que el nombre de Cervo", destacó Balseiro.



"Lo dice alguien que no solo es delegado de la Xunta, sino que es natural de ese ayuntamiento y conoce personalmente a casi todos los miembros de la empresa", añadió.



Balseiro también avanzó que en la Xunta estarán "expectantes" ante lo que acontezca en los próximos días y que se intentará celebrar una reunión con el máximo responsable de la empresa, Segismundo García, para "conocer la situación e intentar avanzar en una posible solución".



Aun así, el delegado territorial quiso aclarar que las soluciones no podían venir "desde la administración autonómica".



"Sargadelos es una empresa privada y son los accionistas los que determinarán lo que quieren hacer con ella", concluyó Balseiro.