El delegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, respondió a las declaraciones efectuadas el viernes por la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, en las que lo acusaba de sectarismo político al tratar el tema del saneamiento en la ciudad asegurando que "non é posible acusar de sectarismo político á Xunta cando está disposta a poñer máis de sete millóns de euros para a mellora do saneamento da ría de Viveiro e, todo iso, a pesar de ser este servizo unha competencia e responabilidade exclusiva municipal".

Balseiro señala que la rapidez que la alcaldesa reclama a la Xunta debería aplicarla en su propio gobierno, "xa que o equipo de goberno está retrasando o proxecto", por lo que le pide transparencia y que no engañe a los vecinos. "As datas falan por si mesmas, o 9 de maio a Xunta trasladou ao Concello de Viveiro o proxecto técnico para a ampliación da Edar e non foi ata o 19 de xullo cando a alcaldesa o someteu a información pública", dijo.

Desde la Xunta insisten en pedir al Concello que agilice la entrega de documentación necesaria para poder licitar las obras de mejora de la depuradora, presupuestadas en cuatro millones de euros, a las que hay que sumar un proyecto complementario para la construcción del emisario y que elevaría la inversión de la Xunta en obras hidráulicas en este municipio hasta superar los siete millones de euros.

REACCIÓN DE LOUREIRO

A estas acusaciones, la alcaldesa de Viveiro asegura que el responsable autonómico "sigue mintiendo" en este tema y que desde la administración local "siempre enviamos y respondimos a todo con la mayor brevedad posible".

En este sentido, explica que fue el 20 de junio cuando desde la Xunta les reclamaron más información sobre el proyecto "y el 25 se la devolvimos, y el 26 de junio nos enviaron el proyecto para su exposición pública". "Si lleváramos desde el 9 de mayo con la documentación sin contestar, hubieran salido antes a reclamarla y más con unas elecciones de por medio", subraya la regidora.