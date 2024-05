El Balonmán Beiramar Viveiro coló a dos equipos entre los ocho mejores de Galicia

El Balonmán Hostelería Beiramar Viveiro demostró que cuenta con una cantera para soñar tras colar a dos de sus conjuntos de base entre los ocho mejores de Galicia. Tras la disputa de las fases zonales, el alevín mixto y el benjamín mixto disputaron en el pabellón Manuel Coto Ferreiro de A Estrada el Campeonato Gallego de sus respectivas categorías, consiguiendo superar la ronda de octavos de final y quedándose muy cerca de avanzar también en los cuartos, lo que había supuesto que jugaran la final four por el título el conjunto de Viveiro.

El equipo benjamín, que terminó campeón de su grupo, se enfrentó en octavos al Carnes do Ribeiro-Ourense Provincial Termal de Ribadavia, al que venció por un resultado final de 9-7. En los cuartos cayeron ante el Balonmán Porriño por un 6-10 favorable al conjunto pontevedrés.

Por su parte, los alevines, que fueron segundos en la primera fase, se deshicieron del Copyman Rasoeiro de O Grove en los octavos de final gracias a firmar un 6-10 al final de los cuatro cuartos, pero cedieron ante el Balonmán Ribadosar santiagués por 11-5.

Aitor Freiría, presidente del Hostelería Beiramar Viveiro y entrenador de estos dos equipos junto a Laura Alonso, regresó de tierras estradenses encantado con el desempeño de las jóvenes promesas mariñanas, pero con un pequeño sabor amargo porque vio a ambos muy cerca de la final a cuatro. "Fixérono os dous moi ben, traballaron moito durante os adestramentos e xa era todo un logro clasificarnos para as eliminatorias do Campionato Galego. Sabíamos que tanto os encontros de oitavos como os dos cuartos ían ser moi complicados, pero competimos moi ben nos oitavos e logo nos cuartos os benxamíns pelexárono moito e ganaron o primeiro cuarto, pero o Balonmán Porriño tiña sobre todo dous xogadores moi bos e déronlle a volta. En canto ao alevín, os cuartos foron aínda máis igualados e perderon só por pequenos detalles. Foi unha pena, pero estamos moi contentos con como xogaron, seguen mellorando día a día e para eles foi unha experiencia moi bonita que seguro que lles vai axudar no futuro", analiza Freiría.

Estas dos clasificaciones suponen un éxito sin precedentes para el Hostelería Beiramar Viveiro, una entidad que todas las temporadas tiene que luchar con la distancia que le separan de los centros del balonmano gallego. "Tanto os membros do club como as súas familias estamos moi orgullosos de todos estes nenos e nenas. Ter a dous equipos clasificados entre os oito mellores de Galicia é case inimaxinable para un pobo como Viveiro", señala el presidente.

"Tanto os membros do club como as súas familias estamos moi orgullosos de todos estes nenos e nenas"

El conjunto benjamín está compuesto por Angi, Álvaro, Mateo, Jan, Lucas Rodríguez, Pablo, Enma, Aimar, Sonia y Adrián, mientras que el alevín lo integran Elmer, Enzo, Blanca, Antón Rego, Lucas Moreira, Gael, Jaume, Félix, Rubén, Mencía y Antón Río.

Equipo benjamín mixto del Viveiro. EP

El único club mariñano de este deporte intenta crecer desde la base después de ver cómo desaparecía su equipo sénior y juvenil por falta de efectivos. Esta temporada cuenta con unas 80 fichas y compite en las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil mixto. Además dispone de escuelas deportivas en Burela, Cervo, Xove y Cariño. "A nosa intención é recuperar dentro de dúas temporadas o equipo cadete e estamos valorando se é posible sacar a vindeira campaña un infantil feminino. Hai un grupo de xogadores que tamén queren recuperar o equipo sénior, pero hai que ver se é posible contar cun grupo consolidado de xente para afrontar a competición", expone Freiría.

Asimismo, luchan contra los problemas económicos, agravados por la falta de ayuda municipal en el último año y medio. "Temos nenos e nenas para seguir, pero sen a subvención municipal está a cousa moi complicada. Nós temos que facer viaxes longas en todas as categorías e aínda que os país colaboran nalgunha viaxe levándoos en coche, cando xa facemos desprazamentos a Carballo ou por exemplo este último á Estrada, preferimos que vaian en bus e iso supón un esforzo importante a nivel económico para nós".

El Hostelería Beiramar Viveiro cerrará la temporada disputando su torneo de las escuelas deportivas el sábado 8 de junio en la ciudad del Landro y el 15 viajarán a Pontedeume para jugar otra competición amistosa.