Balizas para evitar accidentes con el tendido eléctrico en la ría de Ribadeo

Están ya instalados unos señalizadores en los tendidos eléctricos de alta tensión que sobrevuelan la desembocadura del río Grande, en la ría de Ribadeo, justo en la zona donde a finales del pasado mes de agosto se produjo un accidente mortal que costó la vida a un joven de 22 años de edad.

Se trata de algo que se había solicitado por parte del gobierno municipal ribadense y que Capitanía Marítima y Begasa comenzaron a estudiar inmediatamente. El alcalde, Fernando Suárez, agradeció su instalación y señaló que ahora se aprecian visualmente sin problema los hilos eléctricos gracias a unas esferas de color de gran visibilidad para que los posibles navegantes eludan el peligro.

Suárez destacó la reacción de las autoridades y recordó que tras el accidente habían enviado desde el Concello una serie de escritos a distintas instituciones con posibles competencias en ese ámbito "xa que o Concello non ten ningunha na lámina de auga. Destes varios escritos fomos recibindo resposta de dúas delas: da Capitanía Marítima e da empresa eléctrica Begasa. A primeira delas comunicounos as varias xestións que fixera, especialmente coa compañía eléctrica. Pola súa banda, a compañía eléctrica Begasa maniféstanos que cumpren de xeito estrito coas especificacións técnicas contempladas na normativa aplicable e que na actualidade non existe ningunha normativa que atribúa ás empresas propietarias de liñas aéreas responsabilidades ou competencias en materia de balizamento para sinalizar a existencia de tendidos eléctricos a navegantes".

Pero añadió que a pesar de eso Begasa se puso a disposición de las autoridades competentes para prestar su colaboración y así se hizo para tratar de dar una solución a esta problemática.

Por todo ello desde el Concello ribadense destacan el avance en la mejora de la señalización y balizamiento que se alcanzó tras esas gestiones "e desde logo é algo que saudamos e valoramos, no ánimo de que nunca máis se volva producir unha desgraza deste tipo, nin na ría de Ribadeo nin en ningún outro lugar».