Balbino Trelles guiará la visita por el patrimonio litoral burelés este sábado

El festival Osa do Mar inaugura este año una nueva actividad de interés turístico, con el objetivo de visibilizar el patrimonio marino de Burela. Rec-ordar es una idea que surge de la antigua Festa da Marosa, donde una persona emblemática de Burela explica a los asistentes la historia de los lugares por los que van pasando durante la ruta. Este año de reestreno contará como guía a Balbino Trelles, gran maestro y lobo de mar quien se encargará, como dicen desde la organización, de "traer unha ollada máis aló do salitre portuario para terrícolas". El marinero jubilado será el encargado de marcar y explicar esta ruta pero Manolo Maseda y Álvaro Crego fueron quienes la diseñaron. También destaca Ana Moreiras, encargada de realizar las ilustraciones impresas.

La actividad es totalmente gratuita, podrá acudir cualquiera que desee conocer un poco más sobre el patrimonio burelés de la mano de una de las personas más versadas para hacerlo. Comenzará a las 16.00 horas del sábado en la playa de Ril y tiene previsto acabar con la llegada al Barco Museo sobre las 17.45 horas. Allí la fiesta continuará con tres conciertos a cargo de Caamaño&Ameixeiras, Batuko Tabanka y Bala & Lúa Mosquetera.

Diego Campo, uno de los organizadores del Osa do Mar, explica que "o precursor desta actividade é Manolo Maseda, quen xa a fixo na festa da Marosa. Tiña unha gran cantidade material que non quería desaproveitar e contactou con nós para facer esta actividade". La Ruta Quitapenas es un homenaje a Balbino quien también guió esta en 2010. "Nun principio a ruta era dende A Marosa ata o porto pero por tema de tempo e demais decidimos acurtala e facela dende Ril ata o Barco Museo, unha localización moi especial para Balbino, xa que traballou aí e foi un dos primeiros guías", aclaró el organizador. Añadió además que "o nome de Quitapenas vén porque a ruta se centra na observación das pedras, cons ou rochas que se ven desde a barreira de formigón do paseo marítimo".

Uno de los objetivos de realizar este homenaje es que no se guardan muchos recuerdos, excepto fotos, de cuando Balbino hizo esta misma ruta. Por ello, todos los involucrados en dicha actividad están de acuerdo en que es necesario utilizar todos los medios posibles para tener un gran recuerdo de una persona que es muy importante para Burela, y que ha hecho mucho por el pueblo.

Para próximas ediciones, Diego asegura que "volveremos a facer este tipo de homenaxes. Parécenos unha actividade moi bonita onde recordar o noso pasado, e a esas persoas que fixeron cousas importantes por Burela, e ver que nos poden ensinar. Estas non teñen porque ser sempre relacionadas co mar, Gloria do Corneta ou as redeiras poden ser algúns exemplos moi interesantes, as cales nos aprenderían moitas cousas sobre o pobo burelao".

El que fuera gran pescador, Balbino Trelles, volverá a poner nombres al litoral burelés. "Nesta ruta irei acompañado por un rapaz, Álvaro Crego, que xa me estivo acompañando durante estes días. Vén comigo porque eu agora chego a unha zona e non me acordo do nome, e el quen si mo recorda", aclaró el marinero burelés.

Balbino explicó que durante la ruta irá parando por diferentes zonas de interés, y una de ellas es la playa enfrente a Capitanía Marítima, pues allí cuenta que "onde agora hai un aparcadoiro de coches, no 1958 había un edificio pequeno, onde se machacaba a casca dos piñeiros ata que fose fariña. Iso bótabase nos píos con auga fervendo, e servía para tinguir as artes de fío da sardiña, do bocarte, etc".

Con esta ruta, Balbino pretende que la gente aprenda "o nome das pedras e o seu significado, así como tamén explicar que hai coios bos e coios malos", añadió. Sobre esta iniciativa que se retoma este año, y que se pretende seguir haciendo en próximas ediciones, el pescador burelés opina que "é moi boa idea, e bo que quede algún recordo da nosa historia".