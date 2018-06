Los bajos comerciales escasean en el centro de Viveiro y cotizan al alza

Los locales comerciales escasean en el centro de Viveiro, pero además cotizan al alza en cuanto a precios, debido a la demanda existente que provoca que no estén mucho tiempo vacíos. La ciudad concentra una gran cantidad de establecimientos del sector servicios entre comercios, hostelería y profesionales, lo que también incide en la falta de locales.

Francisco Méndez de inmobiliaria Viveiro indica que ahora solo tienen un local de 60 metros por algo más de 450 euros, un precio asequible en pleno centro, pues su colega Ángeles del Riego, de Los Berrocales, dispone de otro de las mismas dimensiones, este en la travesía, por 950 euros, que ya está apalabrado tras dos meses en arriendo. El movimiento en la zona es constante, pues aunque cierran negocios, su lugar lo ocupan otros nuevos.

La ciudad cuenta con otros locales de mayor superficie, 130 metros, por entre 1.000 y 1.200 euros; pero también los hay de precios superiores, que fácilmente pueden alcanzar los 2.000 euros. Todos los empresarios ansían estar en la zona peatonal, la milla de oro vivariense, pero muchos optan por el extrarradio al considerar excesivos esos precios. De hecho, más de un propietario ha tenido que bajarlos al ver que no lo colocaba por ese motivo. "Si no se ajustan un poco no lo alquilan, porque no puedes permitirte eso", reconoce Francisco Méndez.

Francisco Méndez, de inmobiliaria Viveiro: "Si no se ajustan un poco no alquilan, porque no puedes permitirte esos precios"

Algunos comerciantes que tuvieron negocio en otras zonas confiesan que "no hay color, porque el centro tiene mucho movimiento, es una zona muy transitada, con aparcamiento cercano y muy cómoda para hacer las compras y para venir de paseo", dice la gerente del Centro Histórico de Viveiro, Isabel Méndez. El incremento de visitas de potenciales clientes y de ventas provoca que la salud del comercio vivariense sea buena, pero también hay quejas por las altas rentas que soportan, "que a la larga hacen inviables los negocios", señala.

Las tiendas especializadas sí pueden permitirse estar un poco alejadas del centro, porque la clientela acude igual al ofrecer un producto exclusivo y sin mucha competencia en el entorno más próximo.

COSTES. El 85% de los comerciantes con negocio en la ciudad están de alquiler, importe al que hay que sumar los gastos fijos. "Abres cada día con unos gastos impresionantes, aparte de los impuestos —basura y alcantarillado— están los alquileres, las facturas de servicios como teléfono o la luz, la mercancía, el personal y la Seguridad Social", enumera Isabel Méndez, quien subraya que "aún así el comercio es supercompetitivo". Por eso, lamenta que "la gente no se molesta en comparar precios y por inercia compra en la web sin pensar en las consecuencias".

Isabel Méndez, gerente del Centro Histórico: "Abres cada día con unos gastos impresionantes, aparte de los impuestos, pero aún así el comercio es supercompetitivo"

Isabel Méndez asegura que "el cierre de un comercio repercute en la hostelería, los empleados y los gerentes del mismo". El sector servicios, que incluye todos los negocios de proximidad, genera en Viveiro el 60% del empleo, un porcentaje elevado de la economía vivariense que revierte en el concello, asegura.

Acisa también busca cómo fidelizar clientes ante al avance de las ventas online

La Asociación de Comerciantes de Ribadeo (Acisa) está tratando de ampliar las campañas que lleva tiempo haciendo en el mismo sentido que Casco Histórico de Viveiro para tratar de hacer llegar a la ciudadanía la importancia que tiene el comercio local. El gerente del colectivo, Jesús Pérez, ya advirtió en numerosas ocasiones de la necesidad de luchar contra las ventas online y el daño que causan en algunas ocasiones, cuando se realizan de forma irreflexiva y con productos en los que en realidad no compensa.

Al igual que en Viveiro, Pérez Prada había llamado la atención sobre los efectos de este fenómeno en el sentido de que no se circunscriben al comercio, sino a la sociedad en general.

Ahora, Acisa de Ribadeo premió la fidelidad al pequeño comercio sorteando 600 euros en premios entre aquellas personas que hagan sus compras en los establecimientos asociados entre los días 1 y 25 de junio. El primer premio será de 300 euros en vales de compra y otros dos de 200 y 100 euros respectivamente.

Francisco Iriarte, presidente de Acisa, indicó que para participar en la campaña "os clientes deberán realizar compras, sen importe mínimo, en calquera dos establecementos asociados de Acisa, e por cada unha recibirá unha rifa para que a cubra cos seus datos. O establecemento farase cargo de gardalas todas debidamente cubertas e seladas ata que o persoal de Acisa Ribadeo pase recollelas".