La bajada de enduro del Monte Castelo deja un gran sabor de boca en Burela

Burela vivió la edición más espectacular del Enduro Monte Castelo, tanto por la calidad y el nivel de los participantes como por la masiva presencia de público en el tramo urbano de la competición, especialmente en las aceras situadas al lado de las diferentes plataformas que debían saltar los bikers.

La dificultad de algunos saltos y la velocidad de los ciclistas por la bajada dejó alguna caída, aunque afortunadamente no revistió ninguna gravedad . "Estamos muy satisfechos, no solo por el alto nivel de los participantes, sino también por la expectación que hubo, no solo en el tramo urbano, sino incluso en algunas zonas más cercanas al monte, fuera del pueblo", señalaron desde la organización, que correspondió a Cerezo Bikes, con la colaboración de Acia Burela. "Ahora, a seguir trabajando para que la prueba de 2023 sea todavía mejor", añaden.

A nivel deportivo, la prueba estaba incluida en la Copa Galicia, lo que permitió disfrutar de las evoluciones de algunos de los mejores especialistas gallegos.

El vencedor absoluto fue Marco Veiga, del Ciclosquintena, por delante de David Fernández (Avanza O Porriño) y Nicolás Carrera (Coruxo). En chicas se impuso Cristina Menéndez, del Cuetos Bike, por delante de Natalia Menéndez, del mismo club, y de Alba Arias (Ciclosquintena), que fue tercera. Daniel Quintana, de Las Brañas y el Mar, fue el mejor en E-Bikes, por delante de Luis Miguel Carballo (Picaraña) y Abel Criado (Ciclotecnia). Estefanía Cabarcos (Rocasport), fue la primera mujer y Eva Castro (Federación Galega de Ciclismo), la segunda.

Desde el Concello de Burela, Ramiro Fernández, concejal de Deportes, celebró también el éxito de la prueba y felicitó a Cerezo Bikes y a la Acia.