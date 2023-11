Bailes al olor de las castañas

El otoño se celebró este sábado por todo lo alto en Burela con la Festa da Castaña y la foliada que llenaron de ambiente la localidad durante buena parte del día.

Los primeros compases los dieron los nueve grupos participantes en los cantos de taberna. Os Garuleiros de Negreira, Espera que vou Mexar de Viveiro, Os do 21 de O Vicedo, Os Netos do Escribano de Ortigueira, No Cómbaro de As Pontes, A Rebolaxe de San Cibrao y los bureleses Dambara, Arume y Ledicia animaron los locales de hostelería de la localidad hasta bien entrada la tarde anticipando el ambiente festivo que habría unhas horas después en la carpa instalada en la Praza da Mariña. La actividad empezó con las monitoras del aula medioambiental Gaia impartieron talleres y hubo juegos para los más pequeños.

Degustación de castañas en Burela. JM PALEO

Y llegó la hora del reparto de las castañas, un tradicional magosto en que no faltaron tampoco los bollos preñados, el vino y el agua. Y para animar el ambiente no podía faltar la música tradicional que hizo echar más de un baile a los presentes.

Ya con la merienda en el cuerpo, era la hora de seguir disfrutando con la música y al escenario habilitado en la carpa se subieron Grileiras, Pan.Sen, Fron, Os Carecos y Medio Quinhon, que pusieron la primera piedra para la foliada libre que puso el punto final a la celebración bien entrada la noche.

Actuación musical. JM PALEO

El buen ambiente en la localidad confirma el tirón que va ganando esta cita que, organizada por la delegación de Cultura del Concello y las asociaciones Ledicia y Os Asadores con la colaboración de otras entidades y negocios, cada año suma actos que la convierten en una actividad de referencia para el mes de noviembre.