Ayudas al relevo en la pesca

La conselleira de Mar, Rosa Quintana, visitó este martes el puerto de Celeiro y puso en valor la apuesta de la Administración autonómica por las mejoras a bordo de los buques pesqueros para promover la pesca sostenible y el relevo generacional en la actividad marítima y pesquera. De hecho, avanzó que esta misma semana se publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la convocatoria de ayudas para los propietarios de buques pesqueros gallegos a la que la Xunta destinará 1,5 millones de euros.

Estas subvenciones tienen como objetivo que se lleven a cabo inversiones para limitar el impacto de la pesca en el medio marino y para proteger las especies. También se destinan a subvencionar actuaciones que mejoren las condiciones de trabajo, higiene y seguridad en los buques y aquellas relacionadas con la eficiencia energética, el cambio de motores y la mitigación del cambio climático. Otras inversiones susceptibles de recibir estas ayudas son las que aumenten el valor añadido, la calidad de los productos y la utilización de las capturas no deseadas. "Este tipo de apoios son unha mostra máis do interese de Galicia no coidado medioambiental do mar e dos profesionais que dependen del e na defensa do equilibrio entre os aspectos medioambientais e socioeconómicos co fin de promover a competitividade da pesca galega", aseguró la conselleira, que visitó el buque Pino Montero Tres acompañada por el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias; el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta; la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, y el teniente de alcaldesa, Jesús Fernández, además del portavoz del Partido Popular en la corporación vivariense, Óscar Rodríguez, entre otros.

El pesquero Pino Montero Tres es un palangrero de 35 metros de eslora construido en 2007 con base en el puerto de Celeiro que acostumbra a faenar en aguas de Gran Sol y del Atlántico Noroeste y que está haciendo su transformación para la pesca con volanta. Dentro de la convocatoria de estas subvenciones, que son cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca, el pesquero se benefició en 2021 dentro de los apoyos a propietarios de buques de una ayuda de cerca de 12.200 euros para la instalación de antenas y equipos que permiten el acceso a redes de alta velocidad marítimas de internet. "Isto mellora as condicións de traballo e a calidade de vida a bordo dos seus tripulantes, así como o contacto con terra e é un exemplo do que posibilitan os apoios deste tipo", aseguró la conselleira.

Para jóvenes

Además de estos apoyos, la Xunta pone a disposición del sector ayudas destinadas a tripulantes de menos de 40 años para la adquisición de la primera embarcación. La convocatoria para este año salió publicada hace unos días en el DOG.

Con ellas se puede financiar hasta el 25% del coste hasta un máximo de 75.000 euros.