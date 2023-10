Ayudar al otro no es ningún cuento, o sí

LA VIDA puede dar mil vueltas, algunos dicen que es el azar, otros el destino y habrá unos terceros que se ubiquen en un punto intermedio. Le ocurre a Elena Cienfuegos, una mujer que tras quince años como fisioterapeuta en Suiza y Francia, dejó su profesión por ser escritora. "Fui a un festival de poesía y fue una revelación. Una experiencia tan bonita y tan íntima que algo se encendió en mí y decidí luchar por lo que quería", explica. La escritora novel se estrena con el cuento El baile de los esqueletos publicado por la editorial Tres Patas y Pico y va acompañado de otros cuentos encuadernados en una edición titulada Horripilantes. La semana entrante y la del 23 de octubre la artista volverá a su tierra natal para presentar su gran orgullo. "Yo soy de Viveiro, pero traer y presentar esto en mi tierra es volver a conectar con la infancia y mis orígenes, y siempre es cómodo y bonito", exterioriza.

EL RELATO. El volumen Horripilantes son 16 historias de Halloween para niños y niñas de 6 a 8 años contadas "de una forma divertida". En el proyecto hay 16 escritores y escritoras y 16 ilustradores e ilustradoras que muestran, en cada relato, un mensaje, una temática y estilo diferente. En el caso de Elena, su cuento El Baile de los Esqueletos lo

El volumen que alberga la ópera prima 'El baile de los esqueletos'. EP

mostrará por toda A Mariña e irá por diferentes localidades y librerías a hacer actividades de cuentacuentos. "Ahora mismo tengo cerradas las fechas de Sargadelos, Viveiro y Foz. Próximamente cerraré la visita a Burela y Ribadeo", explica la artista.

DE LAS CAIDAS SE APRENDE. El mensaje que lanza en el cuento Cienfuegos habla sobre ir a por los sueños de cada uno, a pesar de las caídas o fracasos que uno tenga. "Mi cuento habla sobre el crecimiento personal, de perseguir tus sueños a pesar de las caídas. Siempre habrá alguien que intente ayudarte. Nunca estás solo, persigue tus sueños y sé feliz", indica. Para Elena sus viajes y sus constantes cambios, le ayudaron a comprender y a crecer mucho en su vida personal y, de ellos, quiso enseñar y comunicar en su relato un mensaje positivo que es que "aunque te marches de un sitio nunca estarás solo. Tendrás a tus padres y crearás nuevas conexiones en otros lados". indica.

DOBLE INFLUENCIA. Antón es el personaje principal de la historia de Cienfuegos y, como este ejemplo, bajo los colores del diseño y la historia se subyace la propia historia y origen de la escritora como autóctona de A Mariña y como residente fuera de España hasta ahora. "Antón es la primera palabra que me salió y fue de forma instintiva. Ahí me salió una parte de las influencias gallegas", comenta entre risas. La mariñana sostiene que el cuento fue una forma de "reconectar con mi infancia" y, en concreto, con su niña interior que siempre conservó una pata y pico puesta en Galicia. "En el cuento en sí, influyen mucho mis viajes y el hecho de vivir fuera, seguro", afirma.

Se marchó con 21 años, primero a Francia y luego a Suiza, donde reside en la actualidad. Durante los últimos 15 años se había dedicado a la fisioterapia y acupuntura, profesión que aún ama pero que sin embargo sentía que ya había explorado todo lo que necesitaba. "Las cosas se fueron dando un poco así. Mis padres me dijeron que siendo joven aprovechara para viajar y, al final, me fui quedando en Francia y, luego en Suiza por oportunidad laboral hasta que me vino la inspiración y fuerza para adentrarme completamente en la escritura". Hizo tres años de cursos online para ser escritora y continúa formándose en ello en la Escuela de Escritores de Madrid, compaginándolo con su trabajo de coaching. "Sentí algo dentro que me decía que era lo que tenía que hacer. Escribir historias y compartirlas de esta manera", relata la vivariense.

Este cuento es la primera publicación de Cienfuegos y procura enseñar a perseguir los sueños a pesar de los fracasos

Tras su revelación, hizo un trabajo de fondo para compaginar su labor con la idea de alcanzar su nuevo objetivo. "Conocí a una chica que leyó mis relatos para adultos. Le gustó cómo lo hacía y me invitó a participar en un concurso y, aquí estamos", comenta. A pesar de no haber tenido expectativas a la hora de participar, simplemente su cariño y pasión por la escritura la condujeron a redactar el cuento que próximamente conoceremos en las librerías de España y a su autora por la comarca en unos pocos días.

EXPECTATIVAS. Elena dice que lo que le hace más ilusión de volver a su tierra es, simplemente, "compartir lo bonito que ha quedado y la energía que tiene el libro. No solo mi historia. Todas son espectaculares. Me hace muy feliz y quiero compartirlo con los demás". Llevarlo a la tierra, dice, que "nunca hay mejor sitio que en casa" y, después justifica que en Galicia la cultura del Samaín y las meigas encaja bien con la temática del libro. "Quiero ver la acogida que tiene y es importante para mí compartir todo esto con gente con la que he vivido algo como la conexión que tengo con mi tierra", indica.

La artista no descarta proponer una edición escrita en gallego. Pero primero tiene que ver si tiene éxito en el formato actual. "La editorial es de Valencia, pero me encantaría que si gustan los cuentos, que se pudieran leer en gallego. Yo me ocupo de la traducción sin ningún problema si les hace falta", dice predispuesta a la editorial.

Más posibles cambios. Elena se define como "un alma inquieta" y no descarta hacer una mudanza en un futuro próximo. "Soy un culo inquieto y no sé si volveré a Galicia o me mudaré a otro país. Ahora toda mi vida casi se hace en formato online y el cuerpo me pide un cambio en un futuro próximo. Yo creo que en otra vida fui nómada", expresa con alegría. Ella intuye que algo le indica que se iría a países del norte y quizá sus experiencias puedan contagiar sus obras con mensajes positivos y humanistas tanto a niños como a adultos y, como cuenta el dicho "compartir es vivir" y qué mejor que hacerlo en formato cuento.

"Tenía un profesor que me decía que no hay mejor manera de conocer el alma o el fondo de una persona que por la forma que tenga de escribir. Es cierto que puedes ver sus campos de aprendizaje o carencias. Cuando escribes es tuyo y, de alguna forma, dejas un trozo tuyo en un texto", expresa y añade que a veces no es tanto lo que se cuenta que cómo se cuenta y la relevancia del estilo, una forma más de compartir el lado más personal de cada individuo.

Habrá una publicación para lectores adultos

En realidad, Elena Cienfuegos, comenzó su incursión en la escritura dentro del relato corto para adultos. A pesar de que se va a estrenar dentro de la literatura infantil, la escritora se propone lanzar para el próximo año un libro que también la dará a conocer dentro de la literatura dedicada a los adultos. Su prueba dentro del mundo infantil fue otro giro de la vida y que le vino de la mano primero por los que leyeron antes otros de sus escritos para adultos.