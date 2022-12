Ayoub Atib, portero del Viveiro, animará hoy desde la ciudad del Landro a Marruecos

En Viveiro, en plena Costa de Lugo, habrá un portero de fútbol que este martes, en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 vaya con Marruecos en su duelo con España. Ese es Ayoub Atib, el portero del Viveiro, de nacionalidad marroquí, y que nació en Casablanca hace 23 años. "Voy con mi país", no duda en decir, como no puede ser de otra manera.

Ayoub Atib llegó este verano al Viveiro procedente del Fursan Hispania de Dubai, pero ya había jugado antes en las categorías inferiores del Celta de Vigo, y en el Alondras y la Sarriana en Galicia. Para el guardameta marroquí, va a ser un partido muy difícil para su selección e histórico. "Date cuenta que hace más de 30 años que no pasamos de la primera fase, y lo hemos hecho como primeros de grupo y dando un buen rendimiento", dice, y reconoce que "estoy ilusionado, igual que la gente en mi país".

Ayoub verá el partido "en casa de algún compañero de equipo, todavía no lo hemos decidido", subraya. "La verdad es que no hay muchos piques, algún comentario sí, de si a ver si ganamos, pero no mucho", apunta. Y es que en el Viveiro hay jugadores de varias nacionalidades, como Junior Ndjom, camerunés, el senegalés Arona Sané o Nico Madero, que nació en Uruguay.

"A ver cómo prepara el partido nuestro entrenador, porque ya sabemos que a España le gusta mucho tener el balón y nosotros vamos a sufrir sin él", dice Ayoub, que se muestra ilusionado. "Son gente de una generación muy joven, tienen hambre, y todo el país está con ellos", dice, además de aclarar que son un equipo "que tiene ambición, que están orgullosos de representar a su país y que van a jugar sin miedo", asegura.

Uno de los jugadores más importantes para Marruecos es su portero, Bono, jugador del Sevilla. "Yo personalmente creo que va a a ser quien marque la diferencia", dice. "Conoce bien a la mayoría de jugadores porque se ha enfrentado a ellos y va a tener una gran motivación", dice.

¿Y cómo se está viviendo en su país este éxito? "En Casablanca, en mi ciudad, están muy felices", reconoce. "Date cuenta de que no lo vivimos desde hace muchos años, y en la Copa África casi siempre caemos en semifinales, como la última vez en penaltis", recuerda. "Mis amigos están muy felices, tienen esperanza, siempre desde el respeto al rival, pero vemos que podemos pasar de ronda", asegura.

En casa, sus padres son aficionados, al igual que su hermana de diez años "que ve los partidos con la camiseta puesta de Marruecos", desvela el guardameta. "Yo tengo una camiseta de cuando jugué con Marruecos en la sub 16, pero la mía está enmarcada, no la puedo poner", dice, sonriendo, el portero.

Este martes, a las 16.00 horas, en algún lugar de Viveiro, habrá un futbolista marroquí que no celebre los goles de España y si los de su selección, como haríamos cualquiera de nosotros si estuviésemos en otro país. Pero, en este caso, no le deseamos suerte, que sería la marcha de España del Mundial.