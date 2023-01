Avistados dos machos adultos de lobo en el entorno del monte Comado

Los ataques de lobo en distintos lugares del municipio de Barreiros podrían tener una explicación. Según pudo saber este diario, varios vecinos por su cuenta habrían realizado algunas investigaciones y revisado algunas cámaras de seguridad de las que concluyeron que en realidad lo que está sucediendo es que hay dos ejemplares de lobo adultos que se encontrarían vagando por el entorno del monte Comado. Según pudieron ver, serían solo dos machos adultos que no se sabe por qué se habrían separado de una manada, ya que estos animales son muy gregarios.

No obstante, no son individuos viejos y no parece que se encuentren enfermos. Esto hace que puedan cubrir distancias importantes en un espacio de tiempo muy pequeño, lo que explicaría que llegasen desde ese entorno del monte hasta el mismo borde del mar sin problema alguno.

También daría una explicación a la circunstancia de que los ataques se estén produciendo en un entorno tan concreto. Una vez que saben dónde conseguir alimento de una forma sencilla, creen que continuarán haciéndolo a menos que se les impida llegar hasta ahí.