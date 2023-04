La auxiliar de Alcoa Terpil decide no presentar el Erte por el momento

La dirección de la auxiliar de Alcoa Terpil trasladó a los representantes sindicales que no aplicará de momento el Erte que tenía previsto en su plantilla, compuesta por 52 trabajadores.

Los sindicatos estaban convocados este lunes a una reunión para iniciar el periodo de consultas para un expediente temporal, sin embargo la empresa les transmitió que había recibido más carga de trabajo para los próximos meses y que quedaba en suspenso la aplicación del expediente.

"En principio o Erte queda anulado pero é moi probable que ao finalizar o verán, se Alcoa non sobe a produción de Alúmina, se teña que executar en outubro", lamentan fuentes sindicales.

La noticia, aunque positiva, no acaba de dar tranquilidad a la plantilla, que este martes fue informada en una asamblea. "Por unha parte si que é un alivio, pero realmente non nos soluciona nada porque a situación da empresa non é a mellor. Non nos está dicindo que non se vaia executar o Erte, senón que probablemente o está aprazando. É continuar coa agonía", afirman.

Además, a los trabajadores les preocupa el cobro de sus salarios. "A única comunicación que nos dixeron é que a próxima semana pagarían a parte que faltaba da nómina do mes de marzo, pero non saben cando van poder pagar a extra que aínda se debe nin souberon contestar como ía ser co pago das nóminas nos vindeiros meses", reseñan.

Este es el segundo caso de auxiliares de Alcoa que rectifican decisiones que afectan al empleo tras hacerse pública su situación. El primero que se conoció fue el de Mayco, que despidió a tres operarios por falta de carga de trabajo y los readmitió a los pocos días.