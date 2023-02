Lika Vasile impulsa un nuevo taller de mecánica rápida en Viveiro, que ofrecerá como novedad self service, siendo así el primero de la zona en contar con autoservicio para su clientela. Esto permitirá a las personas con conocimientos de mecánica realizar sus propias reparaciones alquilando uno de los boxes con elevador y todas las herramientas de que dispone el establecimiento.

El taller Lika abrirá sus puertas el lunes 6, aunque se inaugura este sábado a las ocho y media de la tarde, con unos pinchos y vino para dar a conocer el local y los servicios. Funcionará de nueve a una por la mañana y de tres a siete por la tarde.

La mecánica es una de las pasiones de Lika. "Me apasiona desde pequeño, igual que los caballos. Siempre me gustó, pero hasta ahora no vi el momento para hacer la inversión y poner el negocio". La oportunidad se presentó al cambiar de trabajo, momento en que decidió hacer realidad su sueño para "no seguir dando tumbos por ahí, vi el momento oportuno, encontré local y me puse manos a la obra". Así, está a punto de arrancar y contará con un mecánico oficial.

La intención de Vasile es "ofrecer a la gente la facilidad que no tuve yo, que apasiona este mundo. El self service es para quienes les gusta y quieren mantener su coche ellos mismos, para que tengan posibilidad de tener un sitio autorizado en el que puedan hacer el trabajo. En la comarca no hay nada de este estilo y siempre viene bien traer cosas nuevas".

El sector de la mecánica vive un momento álgido, debido a que el parque automovilístico está envejecido por falta de recursos para su renovación. Consciente de ello, Lika asegura que "hay mucha demanda de trabajo, que se ve reflejada en el tiempo de espera para conseguir cita en los talleres, algunos tienen hasta 20 días para un mantenimiento básico. Si tienes que hacer un viaje, tienes que hacerlo uno o dos días antes, no hay muchos talleres que ofrezcan el trabajo inmediato", subraya.

El emprendedor hizo un estudio de mercado examinando los servicios del resto de talleres de la zona y preguntando a conocidos por qué escogerían el autoservicio y si lo harían ellos mismos. Como la respuesta fue positiva, dio el paso adelante. "Tenemos la ventaja de contar en Viveiro con un instituto de FP con ramas de fabricación mecánica y mantenimiento de vehículos, hay jóvenes preparados a los que les gusta mimar su coche, pero no tienen dónde hacerlo". Por todo ello, se animó a ofrecer esa innovación mediante el alquiler de un box, pero manteniendo el concepto de mecánica rápida. "Aquí hay muchos talleres, pero funcionan con cita previa, tienes que esperar, y aquí si te urge, lo puedes hacer tú. Si no, puedes dejárselo al mecánico".

Además indica que pensó que "todo está por las nubes y sale más económico alquilar una hora el elevador que una hora de mano de obra con el taller. Si eres un poco hábil, en una hora haces muchas cosas. Si está libre podrán acceder en el momento, por orden de llegada, contratando un tiempo. Tenemos dos boxes y si funciona en el futuro hay posibilidad de ampliación".