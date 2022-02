Las autoescuelas ven en el proceder de la investigada una "competencia desleal"

Las autoescuelas de la provincia de Lugo siguen sorprendidas por el caso detectado en Foz sobre el uso de un mecanismo para desactivar el dispositivo que avisa al examinador que el profesor ha accionado el doble mando por seguridad, una práctica sobre la que la Jefatura Provincial de Tráfico tiene abierta una investigación para determinar si hubo infracción. A la espera del resultado, desde la asociación provincial creen que se trata de una "competencia desleal" para el resto, según se pronunció Pepe Soto, vicepresidente de la entidad y único representante mariñano en la directiva.

Una asociación a la que no pertenece el centro investigado, cuyo proceder está claro "que dana a imaxe do sector e pon en perigo a seguridade do propio alumno e doutras persoas, pois se o que buscamos coa formación vial é reducir accidentes isto é xusto o contrario", agrega Soto.

Unas declaraciones que van en la misma línea de las realizadas por la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), cuyo presidente lamentó que además de ser una injusticia el presunto uso de trampas en los exámenes permite que puedan aprobar personas que carecen de la preparación suficiente.

Los formadores mariñanos muestran su "sorpresa" por el caso detectado

Por ello, el representante mariñano en la asociación provincial califica de "moi grave" lo sucedido, pero insiste en que se trata de un "feito illado" que no debería empañar la profesionalidad de los formadores de toda la comarca y del resto de España, puesto que el dispositivo detectado en Foz es el primero que se descubre en el país, por lo que desde la CNAE condenan sin paliativos los hechos y piden que caiga todo el peso de la ley sobre los culpables.

APOYO. Soto, propietario de la autoescuela Barlovento de Foz, quiso también lanzar un mensaje de apoyo a todo el colectivo de examinadores y, en general, a toda la plantilla provincial de la DGT. "Non temos máis que palabras de agradecemento para eles, pois cando foi da pandemia accederon a vir facer os exames ata en sábados, unha petición que dende a asociación provincial lles fixemos a Madrid e aceptaron, pero tamén eles estiveron de acordo, o que é de agradecer", asevera.

Para los formadores mariñanos fue "unha sorpresa" que esto fuera detectado y, aunque como es lógico, la noticia ha generado bastante revuelo saben que es algo que no va a afectar al desarrollo de las pruebas para la obtención del carné de conducir que en la comarca se centralizan en Foz.

El dispositivo se detectó en el examen del pasado martes

El dispositivo, un interruptor que permitía la desconexión del sistema de doble mando que llevan los monitores para accionar en caso de que el alumno pierda el control del vehículo, fue detectado el pasado martes. El examinador ya tenía sospechas y aprovechó que viajaba de copiloto en el coche de la autoescuela mientras seguían a un alumno que se examinaba de moto para descubrirlo debajo de su asiento.