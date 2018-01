El autocaravanismo es un sector en auge y por explotar en A Mariña

El autocaravanismo vive un auténtico boom en la última década y Galicia es la comunidad autónoma de España que cuenta con más socios y áreas para acoger estos vehículos. No en vano, la comunidad gallega está considerada, junto a Portugal, el paraíso de este tipo de turismo a nivel peninsular.



Aunque en los últimos años se han creado áreas públicas en varios concellos de la comarca y en junio del 2017 se inauguraba en Foz el Atalaia Camper Park, hasta el momento la primera y única área privada para autocaravanistas de la comarca y de toda la provincia, todo hace indicar que la oferta sigue siendo bastante inferior a la demanda, ya que los espacios públicos son muy reducidos y es habitual la proliferación durante la primavera y el verano de autocaravanas fuera de las zonas acotadas, ocupando explanadas o aparcamientos.



Para explicitar el auge de este tipo de turismo basta con observar los datos del mercado, "cun crecemento das vendas dun 109% no último ano", destaca Moncho García Echevarría, autocaravanista y propietario del Atalaia Camper Park de Forxán.

Moncho García: "Hai un boom enorme e non deixa de medrar cada ano a venda de autocaravanas"

Es por esta razón por la que desde el sector consideran que urge aprobar una legislación que lo regule. "A nivel europeo levábannos moita distancia, pero aquí empezou a medrar o seu tirón desde finais da pasada década e xa é indispensable que se faga unha lexislación a nivel nacional, porque ás veces parece que estamos nunha especie de limbo xurídico. Creo que están traballando xa nun borrador e confío que a finais deste ano haxa novidades", explica García Echevarría.



Entiende que es una cuestión que "teñen que afrontar porque é un sector que se está movendo moito" y modificando sus hábitos: "Antes era un turismo máis de campaña, pero agora a xente xa se move moito máis noutras épocas do ano. Estiven de viaxe durante o fin de ano e nunha área pública había 90 autocaravanas e noutra privada éramos 119 vehículos. Comprar unha autocaravana supón un investimento forte e cando te decides a facelo, despois queres darlle uso e sacarlle rendemento".



CONVIVENCIA. Incluso se produjo un repunte del alquiler de este tipo de vehículos. "Hai persoas que prefiren probar unha vez e, se quedan contentas, despois compran. Creáronse moitas empresas a nivel de España nos últimos tempos e é esaxerado o que se está movendo", indica García.



En las administraciones también hay personas que siguen con atención este boom y aseguran que puede convivir con otros tipo de turismo. "É un turismo que está medrando moitísimo e que pode convivir con todo o mundo. Hai capacidade para todo e en Viveiro e no resto da comarca temos a vantaxe de que podemos xogar con tres ou catro tipos de turismo, o de hotel, camping e autocaravanas ou ‘slow’ nas casas de turismo rural", recalca Marisol Rey, concejala de Turismo vivariense.



En esta idea redunda Moncho García, el pionero en la comarca a nivel privado. Considera también que A Mariña ofrece muchas posibilidades para albergar más negocios como el suyo y se adapta a muchos perfiles. "O meu negocio xa o veu visitar xente de aquí, de Asturias e incluso de máis lonxe, como un home que quere montar algo pola zona do Cabo de Gata, en Almería. E sei que tamén hai xente interesado en Viveiro, pero ás veces o problema é a burocracia", lamenta.

Marisol Rey: "É un turismo que está medrando moitísimo e que pode convivir sen problema cos demais"

No vería con malos ojos que en otras localidades se instalasen áreas privadas. Al contrario. "Sempre digo que a competencia, se non é desleal, é boa. Se alguén vén coa súa autocaravana baixando polo Fiouco e ve que temos tres ou catro áreas destas características na zona, ao mellor decide desviarse, parar a visitarnos e non seguir camiño cara Asturias. O mesmo que se vén pola comunidade veciña, que podería decidir non continuar cara Vilalba e quedar uns días por aquí", razona.



De hecho, él mismo está trabajando para aumentar las plazas que ofrece en su negocio. "Tiña 20 prazas con corriente e perfectamente delimitadas, aínda que logo aparcadas podía ter moitas máis. Vista a experiencia do ano pasado, agora voulle dar un metro máis a cada praza e co aumento do local vou poder acoller ao redor de 60 autocaravanas con todos os servizos", avanza.



TRÁMITES FARRAGOSOS. Uno de los mayores contratiempos con los que tienen que lidiar los emprendedores que deciden montar un negocio de estas características es lograr todos los permisos pertinentes para la construcción y apertura del área.



"En moitas ocasións nin desde as propias administracións te saben asesorar. Aquí temos o mar e sempre gusta buscar un sitio con vistas, pero iso fai que te atopes con problemas con Costas. Moitas zonas están afectadas polo Plan de Ordenación do Litoral e iso ás veces complica todo moito". explica el emprendedor Moncho García Echevarría.