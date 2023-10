Las autocaravanas nunca dejan de aparcar en As Catedrais

Hacer turismo en autocaravana es algo cada vez más corriente que ya se puede constatar en numerosos lugares de la comarca mariñana. Uno de ellos es el aparcamiento asfaltado existente en la parte superior de la playa de As Catedrais. Se trata de un punto estratégico que acoge viajeros que utilizan este modo de moverse no solo en temporada sino durante todo el año, incluso en pleno invierno. Aunque no hay un censo exacto se calcula que son más de un millar las que pasan por allí solo durante los tres meses de verano.

Aunque ahora que comenzó octubre ya quedaron atrás los meses de mayor afluencia turística, el aparcamiento de As Catedrais continúa acogiendo vehículos de este tipo que aprovechan este espacio cómodo y amplio para hacer una parada, visitar la playa y continuar su viaje. El alcalde ribadense, el popular Daniel Vega, prefiere no entrar a valorar esta situación ni el tipo de turismo que genera esta gran acumulación de caravanas que se concentran junto a la famosa playa, pero sí indica que en su opinión "no futuro haberá que ordenar eso un pouco, porque non parece que o libre albedrío sexa a millor forma de deixar iso funcionando sen ningún tipo de control", aunque no entró a valorar las medidas que se podrían adoptar para tratar de controlar aunque sea mínimamente ese modo de hacer turismo que gana adeptos.

Las autocaravanas pueden circular libremente como cualquier tipo de turismo y lo único que sus integrantes no pueden hacer es extender la superficie del propio vehículo. Es decir, instalar toldos, comer fuera o realizar actividades por el estilo. En el caso de la playa de As Catedrais, su presencia es muy habitual y se trata de un espacio muy recomendado entre los autocaravanistas en sus foros por la belleza del lugar que pueden visitar y por la comodidad de la que disponen para aparcar y descansar. Su presencia, no solo aquí sino en general, a veces genera polémica con propietarios de negocios como cámpings, hoteles, o restaurantes.

El futuro de esta zona de aparcamiento tan utilizada por las autocaravanas, y también por automóviles, es muy incierto. Parece claro que, al menos en principio, va a desaparecer para dejar paso a un aparcamiento más ordenado que tanto el anterior alcalde como el actual ya anunciaron que va a funcionar en un plazo no muy lejano. Ese aparcamiento estará cerca de la playa, aunque no tanto como este, que está literalmente sobre ella, y será de pago.