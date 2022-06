Aún es posible ahorrar en la factura de la luz

Beni Martínez tiene en marcha Emerxe, en la calle Virgen del Camino de Ribadeo, una asesoría energética que tiene un objetivo muy claro: hacer que la gente pague menos por su consumo eléctrico o de gas y, además, asesora también en la instalación de paneles solares, una posibilidad que asegura que se plantea como "moi interesante" para las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Su planteamiento es muy claro: "Estudamos a factura que nos traen os clientes e facemos que paguen menos", algo para lo que asegura que "por suposto que hai marxe" porque dice que en los tres pasos que actualmente se pagan en la factura (quienes no eligieron la denominada ‘tarifa plana’) hay margen de maniobra "e xustamente iso é o que miramos".

Emerxe aparece como oferta comercial en Ribadeo en un momento clave y Beni Martínez lo sabe porque es consciente de que "non é sinxelo interpretar a factura da luz. Todas as compañías teñen que cobrar polo mesmo pero a terminoloxía que empregan é diferente de forma que normalmente a xente acaba por non comprendela". Anticipa que habrá cambios con el famoso techo que el Gobierno impuso al gas "e iso suporá que cambie un pouco a estrutura da factura respeto ao que hai agora mesmo, e non será sinxelo explicarllo á xente que vén de pagar burradas auténticas. Pero para iso estamos, para explicar as cousas, expoñer as posibilidades que hai e atopar a mellor solución".

Además el responsable de Emerxe anima a acercarse a comprobar lo que les puede suponer un cambio en la tarifa energética "porque non só beneficia ás empresas do tipo que sexan. Tamén ás familias normais. Está claro que alguén que paga 60 euros ó mes non vai ter un aforro inmenso, pero algo se pode facer, claro que si. E en autónomos ou empresas, os aforros si que xa son moi importantes porque en función do consumo en horario punta, chao ou val pódense facer variacións substanciais do que se paga".

Además, Beni Martínez, natural de A Pontenova, está muy concienciado con la instalación de placas solares "que poden facer que a enerxía producida ou ben se pase directamente a consumo propio ou se meta na rede eléctrica, e páganche por esa enerxía".