El aumento de rescates en playas pone el foco en la falta de socorristas en A Mariña

Este verano está siendo uno de los más movidos de los últimos años en las playas lucenses, como lo demuestran los más de treinta rescates registrados en el mes de julio, una situación que contrasta con la falta de socorristas y su precariedad. Este miércoles hubo dos incidentes más en Foz: una mujer fue ayudada a salir del agua con un aro salvavidas en la zona de rocas de A Rapadoira, y un sexagenario recibió auxilio ya que estaba siendo arrastrado por la corriente, también cerca de las rocas, en Llas.

Pese a la alta incidencia de alertas este verano, solo hubo que lamentar el fallecimiento de una bañista de Oviedo en Os Castros (Ribadeo), el 30 de junio, cuando aún no había vigilantes en los arenales.

La mayoría de rescates se concentraron en cuatro municipios, concretamente en el tramo comprendido entre Ribadeo, con una decena, y Burela, con nueve. En municipios con gran concurrencia de veraneantes como Foz y Barreiro, hubo siete y cinco actuaciones, respectivamente. En Xove se realizó una intervención y en Viveiro, Cervo y O Vicedo no se registró ninguna.

Entre las emergencias acaecidas en Ribadeo destacó el dispositivo montado en la playa de Esteiro para recoger a una mujer, de nacionalidad alemana, que quedó atrapada en una cala "cunha mochila enorme", según comentó el coordinador del servicio de socorrismo ribadense, Lucas Martíns Fernández. Los vigilantes de As Catedrais bajaron por las rocas y la rescataron ilesa, sin necesidad de que interviniese el helicóptero Pesca II, desplazado a la zona.

En Ribadeo hay tres vigilantes en Os Castros-As Illas, el lugar donde se produjeron más incidencias, y cuatro en As Catedrais. El resto de los arenales están sin atención. El equipo debería estar formado por veinte efectivos.

Barreiros es el municipio con playas más grandes y abiertas, con algunas zonas peligrosas por las corrientes y el oleaje. Este año cuenta con un equipo de seis socorristas, tres vigilantes y dos técnicos sanitarios para una decena de arenales, una cifra claramente insuficiente y que impide cubrir todas las zonas de baño. La plantilla debería ser de 27 personas, pero la situación mejoró en relación con el año pasado, cuando había dos técnicos en una lancha y otros dos en tierra.

Aunque solo hubo cinco rescates, tres de ellos fueron múltiples. En una de las tres intervenciones efectuadas en Fontela-Valea "tivemos que sacar catro persoas con dificultades para saír da auga pola corrente. Un socorrista botouse a auga e chamou á lancha de salvamento, que os subiu a bordo", cuenta el coordinador del servicio, David Becerra.

Uno de los momentos más difíciles fue el auxilio a un bañista en Remior. "Vimos que se adentraba no mar cando recollíamos, ás sete da tarde. A auxiliar sanitaria quedou en terra e eu fun rescatalo. Houbo que avisar a outros dos compañeiros para traelo á praia", comenta Becerra. También trajeron a tierra a dos personas que hacían pádel surf y estaban dos kilómetros mar adentro, sin poder regresar. "Menos mal que levaban teléfono móbil para avisar", subraya. Becerra precisa que la mayor parte de los casos se dan "polas correntes co cambio de marea, sobre todo cando baixa".

Foz es el único municipio donde se cubren todas las playas. Uno de los casos de mayor apuro se produjo en la playa de Llas, donde rescataron a dos niñas de unos diez años y a un adulto que se lanzó al agua y también necesitó ayuda.

En Burela, que convocó siete plazas, concentra los esfuerzos de sus dos socorristas en A Marosa, donde hubo nueve rescates. La mayor parte de los casos son visitantes que no conocen las corrientes del arenal y se ven en apuros al ser arrastrados hacia la zona del espigón. Aunque hay carteles que indican las zonas más seguras, el Concello optó por colocar banderas de advertencia "porque aparentemente a parte dereita da praia é a máis segura, xa que alí non hai olas, pero a realidade é outra", explica la alcaldesa, Carmela López. "Con estas sinais inténtase que aqueles que non coñezan A Marosa teñan información sobre as correntes", agregó.

Cervo cuenta con cuatro socorristas para atender O Torno, donde no hubo problemas hasta ahora. Xove desplegó tres socorristas en Esteiro, donde se produjo al menos un rescate. Protección Civil coordina el servicio de socorrismo en Viveiro, que cubre Area, con cinco de los doce socorristas solicitados. En este municipio no hubo rescates, como tampoco en O Vicedo, el único ayuntamiento sin vigilantes.

"É un curso caro para dous meses con salario baixo"

La falta de socorristas es un mal generalizado en Galicia y España. En A Mariña, como en otros lugares, los ayuntamientos acostumbran a cubrir las playas más frecuentadas. Uno de los problemas de la falta de titulaciones es la escasez de cursos y los bajos salarios. "Tes que facer un cursiño que che custa mil euros, e que dura varios meses, para gañar pouco más de mil euros nun verán", indica el ribadense Lucas Martíns para explicar la carencia de profesionales.

En la Costa de Lugo se hacen dos cursos al año, en los que se ofertan treinta plazas. Uno se celebra en Cervo, de enero a mayo, y el otro tiene como sede Xove y se desarrolla de julio a septiembre. El barreirense David Becerra apunta que se necesitan "máis prazas, pois moitos socorristas marchan a outras zonas de Galicia e Asturias". Además, parte de estos vigilantes son estudiantes y suelen dejar de ejercer este trabajo en verano en cuanto finalizan sus carreras.

Los socorristas en activo creen que la Federación Galega de Municipios e Provincias y la Xunta deben buscar una planificación adecuada para solucionar un problema que se arrastra desde hace unos años. Hay que tener en cuenta que el personal adscrito a las playas también atiende incidencias como picaduras o heridas y a veces se ve desbordado.

Francisco Duarte: "Foz es uno de los lugares con menos carencia de personal"

Francisco Duarte. EP

Francisco Duarte lleva tres años como coordinador del servicio de socorrismo de Foz, después de tres años en otros municipios. Comenta que el municipio focense es una excepción, "uno de los lugares con menos carencia de socorristas. Solo quedaron dos vacantes y conseguimos cubrir todas las playas asignadas", comenta.

¿Cuántas personas forman parte del equipo de vigilancia de las playas focenses?

Somos 18, entre socorristas, auxiliares y un coordinador. Solo quedaron dos plazas vacanes, de las veinte convocadas. Ello nos permite cubrir, de forma muy ajustada, los arenales A Rapadoira, Llas, Peizás, As Polas y Areoura.

¿Hubo más emergencias en junio que en meses anteriores?

Hubo alguno más que otros años, pero habrá que esperar al mes de agosto para ver si sube o baja la media. Sí tuvimos casos complicados, como uno de tres personas en la playa de Llas.

¿Suelen atender sus indicaciones los usuarios de los arenales?

La mayoría de los bañistas te hacen caso, son educados. Puede darse alguna conducta imprudente o que no se preste la debida atención a un menor, pero son muy pocos los que no obedecen si les advertimos de algún riesgo.

CONSEJOS | Hay que nadar en zonas vigiladas y sin comer en exceso

El Consejo General de Enfermería (CGE) expresó su preocupación por el aumento de ahogamientos este año y por ello elaboró un decálogo de consejos para frenar estas muertes evitables que pasan por evitar comidas copiosas, el alcohol o tirarse de cabeza y, por contra, elegir lugares vigilados. Según los datos recopilados por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, desde el 1 de enero 248 personas fallecieron en España por ahogamiento en espacios acuáticos.



"Estamos muy preocupados. Asistimos a un elevado número de ahogamientos en ríos, pantanos, piscinas o playas y, en la mayor parte de las ocasiones, estos incidentes mortales pueden evitarse. Por ello, pedimos a las familias que no bajen la guardia y sigan las recomendaciones de los profesionales", manifestó en un comunicado el presidente del colegio, Florentino Pérez Raya.



El colectivo de enfermeros recuerda que los ahogamientos en zonas de agua son la tercera causa de muerte por traumatismo no intencionado en el mundo y representan el 75 por ciento: según la OMS, 236.000 personas mueren cada año por este tipo de accidentes.



Detrás de estos sucesos se encuentran principalmente conductas de riesgo, momentos de relajación en la vigilancia de menores, bañarse en zonas sin vigilancia, el consumo de alcohol y otras drogas cerca o dentro del agua, las condiciones médicas como la epilepsia y los turistas no familiarizados con las particularidades de las aguas locales.



"Además de prevención, la educación es muy importante. Suelen darse casos en los que una persona intenta socorrer a alguien que se está ahogando y en vez de tener una víctima tenemos dos, como sucedió en Mallorca con el padre que falleció intentado salvar la vida de su hijo", señala Enfermería. Para evitar en la medida de lo posible estos accidentes, el CGE recomienda familiarizarse con el agua y no nadar por encima de las posibilidades de uno.



Hay que evitar tirarse de cabeza e ingerir alcohol o comidas muy pesadas y procurar elegir zonas vigiladas para nadar en playas y piscinas. Si son privadas, lo aconsejable es poner vallas con cerrojos; siempre hay que vigilar a los menores y no dejarlos nunca al cuidado de otro y formar al entorno en rescate seguro y reanimación, así como que todos los niños en edad escolar aprendan a nadar, concluye.