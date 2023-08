El aumento de autocaravanas provoca críticas por los espacios que ocupan

El turismo de autocaravanas no deja de aumentar en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia de coronavirus que hizo que muchos optaran por este tipo de desplazamiento por considerarlo más seguro al minimizarse las interacciones sociales.

La comarca de A Mariña no es ajena a esta tendencia y cada vez es más habitual ver autocaravanas por doquier y, en muchas ocasiones, en espacios que no les están permitidos o haciendo uso de ellos de manera indebida, algo que empieza a levantar las críticas de muchos vecinos que consideran que la convivencia no es siempre respectuosa.

Un ejemplo está en el litoral de Barreiros, donde los vecinos aseguran que las autocaravanas "campan a sus anchas, se meten en cualquier sitio y en muchas ocasiones ni respetan la propiedad privada". Explican que el litoral "está lleno" de estos vehículos y que ofrecen una "imagen bochornosa", además de señalar que no siempre cumplen con las reglas básicas de convivencia.

"Ahora no hay agua en las duchas de las playas por las restricciones de la sequía, pero antes de cortarla había gente que se duchaba con gel y champú en los arenales y dejan todo lleno de basura, que recoge el Concello", aseguran.

"El turismo está bien, pero hay que respetar las normas y a los vecinos, no pueden hacer lo que le dé la gana", subrayan.

En el caso de Barreiros hay una zona habilitada para este tipo de vehículos en Anguieira con un decena de plazas, aunque en estos momentos está sin servicios porque las restricciones de auga también le afectan a esa zona, según reconoce la alcaldesa, Ana Ermida. "O turismo de autocaravanas está proliferando moito e xera disfuncións en aparcamentos porque aínda que poden aparcar, non poden acampar, pero iso é moi complicado de controlar", reconoce la regidora, que explica que en el caso de Barreiros, donde no hay Policía Local, tiene que ser la Guardia Civil la que ejerza esa función "e o persoal que ten, tamén é o que é e non é sinxelo estar a todo".

Ermida reconoce que en el Concello son conscientes del malestar que genera la elevada presencia de autocaravanas "e dos problemas de convivencia que se xeran polo uso que fan dos espazos", por eso asegura que desde el gobierno local apuestan por una regulación municipal, sin embargo, "mentres non exista unha lei supramunicipal que ampare a local é complicado".

En este sentido recuerda que ya el año pasado hubo reuniones en la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para abordar este tema porque se da en otros sitios de la geografía gallega.

Autocaravanas en Foz

Otro punto con bastante presión de autocaravanas es Foz, donde hay una zona habilitada para ellas en la explanada portuaria, además del cámping ubicado frente a la playa de Peizás y el Camper Park Atalaia, en Forxán. Precisamente la zona portuaria acostumbra a tener autocaravanas todo el año, pero en verano su presencia se intensifica. Además se da la circunstancia de que el puerto es una de las zonas de aparcamiento y de actividad en el caso de las fiestas del Carmen o de San Lorenzo y de la Festa Normanda, que se celebra este fin de semana.

"Agora mesmo estamos movendo de sitio as caravanas porque nos fai falta o espazo para a Normanda", reconoce el alcalde, Fran Cajoto, que asegura que se mueven sin mayores problemas y que algunas optan por las áreas privadas, pero otros usan aparcamientos y playas para pernoctar.

"É certo que en determinadas zonas como na praia de Peizás o feito de que usen os aparcamentos crea certa presión e a principal queixa é que ocupan o estacionamento", indica Cajoto que asegura que este año, debido a que las obras del paseo marítimo también ocupan espacio de aparcamiento en Peizás, por lo que se acondicionaron parcelas, "grazas á colaboración do cámping", como párking para los vehículos y en los que las autocaravanas no pueden aparcar.

"O principal problema é que están estacionados durante moito tempo, pero é complicado controlar a duración do estacionamento", reconoce. La norma indica que las autocaravanas pueden estacionar como cualquier otro vehículo. Lo que no pueden hacer es desplegar toldos u otros utensilios o dispositivos ni emitir fluidos o ruidos ni ocupar más espacio del marcado.