Augas prevé tener listo este semestre el proyecto para el saneamiento de Burela

El organismo autonómico Augas de Galicia está redactando en estos momentos el proyecto que define las actuaciones que son necesarias para la mejora de la red de saneamiento de Burela y prevé que esta redacción este finalizada a lo largo de este primer semestre del año. "A Xunta está a traballar no proxecto para mellorar e reforzar o sistema de saneamento do concello de Burela co fin de acadar uns servizos que dean resposta ás necesidades da poboación deste municipio", explican desde la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

En el marco de este proyecto se está definiendo la puesta en marcha de nuevos colectores generales, una estación de tratamiento para el bombeo de aguas residuales y la conducción del vertido desde la anterior estación de tratamiento y de la futura depuradora.

Por otra parte, Augas de Galicia sigue avanzando en los trámites necesarios para licitar "proximamente" la redacción del proyecto para la construcción de la nueva depuradora.

NECESIDAD. La mejora de esta infraestructura es un proyecto que se arrastra desde hace años y sobre el que se dieron varios plazos de inicio de las obras y de su finalización que nunca llegaron a cumplirse. Desde el Concello esperaban que las obras complementarias que son necesarias para mejorar la red de saneamiento empezaran ya a finales del año pasado, sin embargo, todavía se dilatarán más en el tiempo.

El propio alcalde, Alfredo Llano, reconoció en más de una ocasión que el proyecto de la mejora del saneamiento es una obra muy compleja y costosa, pero urge su consecución porque las actuales instalaciones ya no cubren las necesidades de la población burelesa. En principio, la nueva infraestructura se ubicará en un solar al lado de la rotonda del vial de acceso al puerto y contará con un tratamiento biológico de las aguas.

Mientras la nueva depuradora no llega, el Concello ya instaló hace unos años una segunda trituradora en la actual para paliar el problema de desbordamientos que sufre, sobre todo, en episodios de lluvias fuertes y que afectan a la zona del puerto, sobre todo, al náutico. Además, las obras de mejora que se realizan en distintas calles -en estos momentos está en marcha la primera fase de la humanización de Rosalía de Castro- incorporan la separación de aguas pluviales y residuales para aliviar la depuradora.