Augas de Galicia prevé licitar las obras para sanear la ría de Viveiro en 2019

VIVEIRO. La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, y el edil de Mar, Jesús Fernández, se reunieron este martes en Santiago con la nueva directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, con la que abordaron uno de los asuntos de máxima importancia para el municipio, las actuaciones previstas por el ente público para mejorar el saneamiento de la ría. Fue un encuentro positivo, reseñó la regidora, ya que al menos se solventó uno de los escollos, que era aclarar quién tendría que retirar la parte no soterrada del emisario roto. Finalmente lo hará Augas, que espera «estar en condicións de licitar as obras en 2019».

Loureiro recuerda que en abril del año pasado Costas remitió un informe al departamento autonómico en el que instaba a retirar el viejo emisario al tiempo que se instalaba el nuevo. Entonces Augas de Galicia solicitó al Concello de Viveiro que asumiese esa actuación, pero desde el ente local replicaron que no tenían «capacidad ni medios» para ejecutar la obra. «Ya hablaron con Costas y llegaron a un acuerdo con el que Augas va a retirar las partes más superficiales del emisario antiguo», apunta la alcaldesa. Desde la Consellería de Infraestruturas indicaron este martes que Augas asumirá la actuación «coa fin de desbloquear a tramitación dos permisos pendentes da Demarcación de Costas do Estado, que require a retirada do emisario existente condición indispensable para permitir a execución do novo».

Además de la substitución del emisario roto que vierte frente al puerto de Celeiro por otro de 858 metros, el convenio firmado en septiembre de 2016 entre Augas y el Concello por un importe de tres millones de euros incluía la mejora de la red y conexión a la depuradora del núcleo de Celeiro, varias actuaciones de calado en la propia Edar y un nuevo depósito de regulación «que permitirá unha mellor cestión das augas pluviais, evitando alivios contaminantes á ría en momento de choivas intensas», recordaron desde Infraestruturas.

La alcaldesa reseñó que la consellería trabaja actualmente en el estudio de impacto ambiental de estas actuaciones «y cuentan que la licitación sea en 2019. Son trámites muy largos, pero el punto donde estaba parado ya va para adelante y la directora mostró su intención de avanzar con el saneamiento de la ría», dijo.

PXOM. Loureiro y Fernández también se interesaron por el informe de Augas necesario para la aprobación del PXOM y que el Concello solicitó hace más de dos años.

La directora de Augas avanzó a la alcaldesa un resumen de las incidencias detectadas y que deben subsanarse para poder obtener el informe favorable y «nos próximos días» mandarán el requerimiento de forma oficial al Concello para que pueda corregirlas.