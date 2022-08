Augas de Galicia adjudica las obras de la nueva depuradora de Foz

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, anunció este vienres la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto y la construcción de la nueva depuradora de la localidad en un 11,94 millones, lo que supone una bajada con respecto a las previsiones del 2,3%. Será la Unión Temporal de Empresas (Ute) formada por Espina y Delfín y Construcciones y Canalizaciones José Saa la encargada del proyecto. La obra está financiada en un 80% por la Unión Europea y en un 20% por Augas de Galicia. El Concello es el responsable de poner a disposición los terrenos necesarios, "para o cal xa se fixeron todos os trámites plenarios necesarios e a Xunta debe declarar agora o carácter urxente da expropiación", dijo el alcalde.

El plazo de ejecución que se marca es de 33 meses: tres para la redacción del proyecto constructivo, 18 para la obra y doce para la puesta en marcha de las instalaciones. "Parécenos un prazo realmente curto, especialmente no tocante á redacción do proxecto, que é complexo", indicó Cajoto que avanzó que según los informes publicados, la empresa adjudicataria planteó un bombeo directo desde el tanque de tormentas hasta la depuradora, "mantendo o bombeo previsto na Avenida de Viveiro unicamente para o caudal recollido en Llas 2".

Cajoto insistió en que esperan poder formar parte de la supervisión del proyecto que se redacte: "Queremos o mellor proxecto posible: despois de máis de cinco anos de atraso no convenio asinado non nos importa agardar dous meses máis, o que nos preocupa é que a infraestrutura funcione e resolva o grave problema de depuración que temos no noso concello". El regidor también mostró la colaboración municipal con Augas para "conseguir entre todos canto antes a depuradora, pero esixindo un proxecto cunha boa solución técnica". "Se comeza a construcción a inicios do vindeiro ano será unha boa nova", dijo y agradeció a las administraciones que financian la obra, Unión Europea y Xunta, "o esforzo económico para conseguir unha ría de Foz limpa e saneada".