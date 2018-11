Augas espera limpiar los ríos desbordados por la tromba en Viveiro en un mes

Augas de Galicia estima que la limpieza de los dos ríos que se desbordaron en Viveiro durante la tromba de agua ocurrida el pasado día 18 durará unas cuatro semanas. El departamento autonómico tiene desplazados en la zona dos equipos, cada uno integrado por un tractor forestal y cuatro operarios.

Uno de los grupos de trabajo trata de acondicionar el río Fontecova, en cuyo curso detectaron varios tapones y que desemboca en el barrio de Xunqueira, que resultó muy dañado por la riada, mientras que el otro realiza tareas de limpieza y desbroce en el río Trasposta, que acaba en el muelle viejo de la ciudad tras pasar por Campo de Verdes y Pontelabrada, en cuyo lavadero se produjo una represa natural al acumularse troncos de madera y vegetación.

En el curso bajo del cauce son visibles las cicatrices de lo ocurrido, con boquetes en los muros que delimitan el río y paredes de casas también dañadas.

Terra de Viveiro organiza para el 9 de diciembre un Festival Solidario de Música en apoyo a los afectados por las inundaciones

Mientras se desarrollan los trabajos para recuperar las viviendas, ríos e infraestructuras surgen iniciativas solidarias. La última es el Festival Solidario de Música organizado por el Seminario de Estudos Terra de Viveiro, que se desarrollará el domingo 9, a las ocho de la tarde en el teatro Pastor Díaz, a fin de colaborar con los afectados por las inundaciones.

El festival benéfico tendrá fila cero para que quien desee colaborar pueda hacerlo, aunque le resulte imposible acudir. También es posible hacer aportaciones en la cuenta de Abanca ES79-2080-0150-7230-4002-3881 o en la del Banco Santander ES21-0049-0083-2524-9038-4071. Las entradas, hasta cubrir el aforo, podrán recogerse en taquilla el viernes, de once a una por la mañana, y de siete a nueve por la tarde, y el sábado en el horario de mañana citado y desde dos horas antes del inicio de la función.

Dos equipos de trabajo del departamento autonómico intentan acondicionar los cauces fluviales vivarienses curso arriba

HISTORIA. La memoria histórica suele fallar pero barrios como el de San Lázaro en Mondoñedo o el de Xunqueira en Viveiro se han visto inundados bastantes veces, algunas con consecuencias trágicas como la que costó una vida hace pocos días y otras con graves destrozos, como los registrados en 1969 en Viveiro.

En la "zona cero" de los destrozos el vecindario continuaba este miércoles limpiando patios y fincas aunque otros todavía no se han decidido o no se fían de lo que pueda pasar en invierno. Es el caso de Loly, residente junto al puente de Pedro Mestre. Sus geranios siguen bajo una capa de arena arrastrada por la crecida y asegura que en 70 años no recuerda haber vivido nada igual. "Teño visto riadas que pasaban por encima da ponte, pero como o desta vez, nunca; o río medrou bruscamente en tan só uns momentos, unha enchente enorme que deixou pedras moi grandes aquí diante, que nunca as viramos", explica.

Los daños, pocos metros más arriba, son notables en un muro de contención de una finca, totalmente horadado por la fuerza de las corrientes, así como metros más abajo donde han quedado al aire cimientos de construcciones antiguas y continúan en el lecho del río tramos enteros de vallado de hierro. Curiosamente, algunos tendederos de ropa rebasados por la cota de desbordamiento aguantaron en pie la riada.