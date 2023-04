"A auga do Pozo das Moscas está totalmente transparente no verán"

A Ruta dos Pozos do Valadouro é un bo xeito de desfrutar da natureza neste municipio. Un percorrido por camiños rurais a carón dos regatos Ferreira e Val dos Infernos onde se poden ver especies autóctonas de ribeira e tamén eucaliptos. Agora é un reclamo turístico do municipio, pero cando Simón Rubal, mecánico e presidente do motoclub do Valadouro, era cativo o Pozo das Moscas, que forma parte desta ruta, era un lugar de diversión asegurada para os máis novos.

Por iso, el escolle este pozo como o seu lugar especial no municipio. "Xuntabámonos todos os amigos para ir ata alí en bicicleta e tirarnos á agua, que no verán está totalmente transparente", recorda.

O grupo de amigos de Simón facíase chamar Os Túzaros e era de Ferreira, pero ata o Pozo das Moscas tamén se achegaban rapaces de Alaxe ou de Tanín, entre outros puntos do concello. "É un sitio que está cerca de Ferreira e era ideal para bañarse, tamén había unha pedra para tomar o sol e un campo onde comíamos o bocadillo", lembra Simón, que subliña que a primeira tarea do inicio de cada verán era facer unha pequena presa para darlle máis profundidade ao pozo: "Cando eramos rapaces había unha zona na que nos cubría, pero outra tiña menos auga e arreábamos pedras para facer una minipresa e poder tirarnos en bomba, era xenial".

Era tan xenial e Simón lémbrao con tanta ilusión que cando llelo contou ás súas fillas, a elas faltoulles tempo para pedir que as levara. "As miñas fillas descubrírono comigo e xa queren ir bañarse alí no verán como antigamente", di.

Simón recoñece que este espazo natural é de fácil acceso e agora, ao formar parte da Ruta dos Pozos, está moi coidado. "Cando eramos pequenos era só noso, pero agora xa é un punto turístico que serve para atraer xente ao pobo", asegura.

Dende o Pozo das Moscas séguese ata o Pozo da Onza, que loce unha das fermosas cascadas coas que conta A Mariña.