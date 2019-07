La Audiencia Provincial dictaminó la absolución del exregidor de Barreiros

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo dictó el viernes sentencia firme absolutoria sobre un recurso de apelación presentado por la fiscalía y Adega contra la sentencia dictada el pasado 8 de febrero por el Juzgado de lo Penal número 2 de la capital lucense, por la que se absolvió al exalcalde de Barreiros, el popular Alfonso Fuente, a cinco de sus ediles y a la arquitecta municipal de un delito de prevaricación urbanística, por la concesión, en 2006, de 40 licencias con las que se preveía la construcción de 3.000 viviendas en el concello mariñano.

En el dictamen final, uno de los tres magistrados que instruyó el recurso de apelación se mostró en contra de la sentencia final absolutoria, sobre la que no cabe casación. Así las cosas, el ministerio fiscal sostenía, al igual que Adega -que se presentó como acusación particular y que también había recurrido-, que "no se han valorado adecuadamente las pruebas practicadas".

Uno de los acusados, Alfonso Fuente, mostraba el viernes su satisfacción tras conocerse la sentencia. "Estoy aliviado, y alegre porque desde el principio sabíamos, tanto el equipo de gobierno como yo, que habíamos hecho las cosas bien. Todas nuestras decisiones estaban basadas en los informes de los técnicos del ayuntamiento", reconoce el ex regidor barreirense y ahora en la oposición.