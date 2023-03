La Audiencia absuelve a Evaristo Lombardero de una denuncia de Eirobra

La Audiencia Provincial de Lugo absolvió al portavoz de la asociación Por Nuestro Faro en una denuncia que había presentado contra él la empresa Eirobra, titular de la concesión de explotación del faro de Illa Pancha, por injurias y calumnias que el tribunal considera que no llegaron a producirse. Este delito ya había sido juzgado en primera instancia y Lombardero había resultado absuelto. Eirobra recurrió ante la Audiencia Provincial, pero con idéntico resultado.

Desde el colectivo explican que "os nosos escritos e declaracións sempre foron dirixidos ós responsables administrativos e políticos das xestions iniciadas pola Autoridade Portuaria e seguidas polo Concello de Ribadeo e a Xunta de Galicia, e sempre seguindo as normas básicas de educación e respeto ás persoas".

Añaden que esto no siempre se produjo en sentido contrario porque sostienen que ellos actuaron de ese modo "malia recibir nós numerosas faltas de respecto, tanto a nivel persoal como nos medios sociais e nos medios de comunicación. Nós e as nosas familias, e ser obxecto de actitudes despectivas que nunca quixemos respostar".

También dicen que el objetivo de su colectivo continúa inalterable: "Loitar contra a privatización da Illa Pancha por ser un espazo singular e identitario de Ribadeo e que debera ser de uso público en todos os sentidos. Nesta proposta a personalización da empresa concesionaria carece de interese e non merece máis comentarios, sen deixar de subliñar a falla de consistencia da querela". En ese sentido insisten en "lembrar a negativa a recoñecer os informes do Defensor del Pueblo por parte do Concello e da Autoridade Portuaria".

También quieren poner sobre la mesa "o dereito dos veciños a participar e opinar sobre as decisións políticas dos gobernos e a recibir unha información coherente e unas respostas concretas ás suas demandas sen ter que soportar deseguido desprezos, insultos e negativas diante de calquer iniciativa que non encaixe nos intereses económicos ou políticos das minorías dominantes".

También consideran que "o caso da Illa Pancha é un exemplo paradigmático deste tipo de situacións pero non nada novo nen excepcional, do que se poden poñer outros moitos exemplos do nivel local ó internacional. Actitudes reaccionarias a calquer avance científico e cultural que non case cos seus intereses, supoñen un pesado lastre para avanzar no desenvolvemento económico e social da comunidade en conxunto, e polo tanto contribúen a agravar os problemas e carencias da sociedade actual".