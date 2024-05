La Audiencia absuelve de apropiación indebida a una empresa de maderas

El tribunal considera que "non cabe inferir na conduta despregada pola entidade a intención de apoderamento que esixe o tipo penal polo que se formula acusación” y añade que el contrato suscrito entre las partes, de compraventa de bienes muebles a plazas con reserva de dominio, que incumplió la administradora de la empresa, "non constitúe título hábil para a apreciación do delito de apropiación indebida".